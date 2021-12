Leipzig

Der Martin-Luther-Ring ist für den Autoverkehr wieder durchgängig befahrbar. Nachdem am Freitagvormittag die neu programmierte Ampelanlage offiziell in Betrieb genommen werden konnte, wurden auf der Großbaustelle sämtliche Absperrungen abgebaut und so wieder alle Verkehrsbeziehungen hergestellt. Die Bauarbeiten waren notwendig geworden, weil die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ihre Gleisanlagen sanieren mussten. Dabei wurde im Kreuzungsbereich Peterssteinweg/Wilhelm-Leuchnerplatz ein neues Gleisdreieck für die Straßenbahn eingebaut.

Darüber hinaus hatten die Wasserwerke die Sperrung genutzt, um zwischen Martin-Luther-Ring und Wilhelm-Leuschner-Platz ihre Trink- und Abwasserkanäle zu erneuern. Auch die Stadtverwaltung hat an der Kreuzung Harkortstraße die Fahrbahn saniert. Und die Stadtwerke haben eine neue Gasleitung unter den stadtauswärtigen Fahrbahnen des Martin-Luther-Rings verlegt. Seit Anfang August mussten täglich zehntausende Autofahrer wegen dieser und mehrerer anderer Großbaustellen in der Leipziger Innenstadt Umleitungen fahren, was zu erheblichem Unmut führte.

Von Andreas Tappert