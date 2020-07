Leipzig

Anwohner im Leipziger Norden erlebten am Wochenende eine Art kleines Pompeji: Weil sich auf dem Gelände eines Recyclinghofs in Wiederitzsch Müll aus Papier, Pappe und Plastik entzündete, trug der Wind eine riesige Aschewolke über ihre Dächer und legte sich als weiße Patina über Gärten und Wiesen. Gestank zog in die Wohnungen, auch bei geschlossenen Fenstern.

Wie ist es, in der Nähe eines riesigen, brennenden Müllbergs zu leben – und zu arbeiten?

Anwohner Christoph Fodor: „Ich hatte gerade eine Nasen-OP – und das erste, was ich jetzt wieder gerochen habe, ist dieser Plastikgestank.“ Quelle: Andre Kempner

Eigentlich wohnt hier am Gewerbegebiet kaum jemand, nur ein Plattenbau steht in etwa 100 Meter Entfernung. Christoph Fodor (27), IT-Elektroniker, lebt darin. „Hier war das reinste Inferno“, sagt er. Er schloss am Freitag, als es plötzlich brannte, die Fenster. Was nicht viel half. Denn sein Haus verfüge über eine „Zwangsbelüftung“, wie er sagt.

Drei Flaschen Febreze

Die Platte, die mitten in der Einflugschneise des Flughafens liegt, ist mit kleinen Lüftungsschächten versehen, durch die alle Wohnungen durchgehend mit Luft von draußen versorgt werden. „Das hat man so gebaut, damit wir lüften können, ohne den Fluglärm ertragen zu müssen“, sagt Fodor.

Eine praktische Sache – bis jetzt. Denn so zog der beißende Geruch des brennenden Mülls ungehindert bei Fodor hinein. „Die gesamte Wohnung stinkt nach Plastik“, sagt er. „Ich bin schon mit drei Flaschen Febreze rumgerannt, langsam wird es besser.“

Anwohnerin Martina Pietsch mit ihrer Tochter Sunita und Hund Rocky: „Es sah aus, als hätte es geschneit – alles weiß.“ Quelle: Kempner

Martina Pietsch (42) wohnt seit zwölf Jahren im selben Gebäude, sie arbeitet Nachtschichten bei DHL. Als sie am Freitagnachmittag zum Arbeiten aufsteht, sieht sie eine Rauchsäule vor ihrem Fenster. „So eine Wolke habe ich noch nicht gesehen“, sagt sie. Pietsch muss los auf Arbeit, aber als sie wiederkommt, erkennt sie ihr Zuhause kaum wieder. „Vor dem Haus sah es aus, als hätte es geschneit“, sagt sie. Erst im Laufe des Samstags drehte sich der Wind.

Ladeninhaberin Hoàng Thị Hông rettete ihre Kleidungsstücke vor herumwirbelnder Asche. Quelle: Kempner

Hoàng Thị Hông (52) führt seit 20 Jahren ihr Kleidungsgeschäft in Mockau. Als sie am Freitag die Rauchwolke in einiger Entfernung sieht, vermutet sie zuerst einen Brand auf dem Messegelände. Aber viel Zeit zum Grübeln bleibt ihr nicht. „Als ich merkte, dass der Rauch rüber zog, holte ich direkt alle Kleidungsständer rein“, sagt sie. Ihre Waren wären sonst durch die herumfliegenden Partikel schmutzig geworden. „Für den Tag war dann Feierabend“, sagt sie.

Grillmeister Uwe Schwabe ließ sich vom Ascheregen nicht beirren und briet einfach weiter. Quelle: Kempner

Weniger Probleme hatte Uwe Schwabe. Der 57-Jährige verkauft seit 21 Jahren vor dem Mockau Center seine Thüringer Bratwürste, bis zu 40 Stück am Tag. Als am Freitag der Recyclinghof in Brand geriet, blieb er cool. „Ich sah, dass Ascheteile und Staub durch die Luft wirbelten“, sagt er. „Auf den Rost flog aber nichts. Ich habe dann weiter gebraten.“

Pfandflaschen und Blaue Tonne

Auf dem Gelände des Recyclinghofs werden noch mindestens bis Mittwoch sogenannte Nachlöscharbeiten durchgeführt. Der gepresste Müll, aus Papier und Plastik, ist mit Drahtseilen umwickelt. Die noch glühenden Ballen müssen erst durch Radlader des Technischen Hilfswerks auf dem Boden ausgebreitet werden, bevor die Feuerwehr sie löschen kann – so erklärte es ein Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber der LVZ.

Weiter hieß es, dass der Müll, der hier recycelt wird und nun abbrannte, zum Großteil aus dem Inhalt Blauer und Gelber Tonnen aus Leipziger Haushalten bestehe. Auch gepresste Pfandflaschen, wie man sie im Supermarkt zurückgibt, seien dabei. Zuvor war noch angenommen, dass nur Papier und Pappe verbrannt sei.

Neben dem Müll ist eine Sortierhalle komplett niedergebrannt. Diese wird nun kontrolliert abgerissen. Für Anwohner habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Die Firma, die den Recyclinghof betreibt, war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

