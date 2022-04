Leipzig

Zwei Jahre lange waren Osterfeuer nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Nach dem fast vollständigen Wegfall der Corona-Einschränkungen dürfen sich die Menschen in und um Leipzig wieder auf eine der beliebtesten Traditionen der bevorstehenden Feiertage freuen. Wo am Osterfeuer stattfinden und welche Regeln zu beachten sind, lesen Sie hier.

Osterfeuer in der Stadt Leipzig

Am Donnerstag wird auf dem Gelände der Parkbühne GeyserHaus (Kleiststraße 52) ein Osterfeuer entzündet. 16 Uhr geht es los. Begleitet wird er Abend von der Band „Extraviolette“. Der Eintritt ist frei.

In Mölkau findet das Osterfeuer erstmals am neuen Standort auf der Freifläche in der Sommerfelder Straße statt. Beginn ist am Samstag gegen 16 Uhr. Veranstalter sind der Heimat- und Kulturverein Mölkau sowie der Feuerwehrverein Mölkau. Neben dem Feuer wird es einen Osterstand mit Basteleien geben sowie Verpflegung.

In Lindenau startet in der Gartensparte Prießnitz-Morgenröte an der Prießnitzstraße am Samstag um 19 Uhr ein Osterfeuer. Es soll bis 21 Uhr lodern.

Am Sonntag wird um 18 Uhr am Kulturhaus Eutritzsch (Thaerstraße 39) ein Osterfeuer entzündet. Für die Verpflegung sorgt die Kulturhausküche.

Osterfeuer im Landkreis Leipzig

In Wyhra laden am Samstag ab 17 Uhr die Kameraden der Feuerwehr sowie der Verein Mühlen und Technik Wyhra zur Neuholländermühle (Blumrodaer Weg). Unterstützung bekommen die Organisatorinnen und Organisatoren vom MDR, der sich in einer Fernsehsendung live aus Wyhra zuschaltet.

Ebenfalls Samstag 17 Uhr brennt in Altenbach (Am Heller) ein Osterfeuer. Kinder können selbst Knüppelkuchen backen und der Kultur- und Heimatverein bietet Speisen vom Grill sowie warme und kalte Getränke an. 50 Prozent des Gewinns aus dem Verkauf werden den in der Gemeinde aufgenommenen ukrainischen Kriegsflüchtlingen gespendet.

Am Schloss Brandis im Schlosspark geht es am Samstag 18 Uhr mit dem Osterfeuer und Musik (Eingang über die Bahnhofstraße) los.

Auf dem Rittergut in Kössern wird am Samstag ab 19 Uhr ein Osterfeuer entzündet. Für einen Grill sowie eine Getränke-Grundausstattung ist gesorgt – Grillgut, Salate und weitere Verpflegung müssen die Besucher selbst sorgen. Bei Regen oder Starkwind findet die Veranstaltung nicht statt.

Erst am Sonntag wird auf der Buffalo Ranch in Neukieritzsch gefeiert. Ab 15 Uhr startet das Begleitprogramm der Tanzmädchen vom Karnevals-Club mit musikalischer Unterstützung vom „Musiklexikon Neukieritzsch“. Das Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet. 20 Uhr beginnt die Disco. Auf die Kinder warten unter anderem eine Hüpfburg und Clowns. Parken ist auf dem Gelände nicht möglich.

Im Landkreis Leipzig steht einem Osterfeuer in den kommenden Feiertagen grundsätzlich nichts entgegen. Allerdings muss eine Bedingung erfüllt sein: „Osterfeuer sind in Sachsen nur als sogenannte Brauchtumsfeuer statthaft und in den meisten Städten und Gemeinden genehmigungspflichtig“, teilte Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, mit. In dem Fall entscheiden die Kommunen als zuständige Ortspolizeibehörde, ob es sich um eine „über Jahre hinweg gepflegte Veranstaltung handelt, bei der die Pflege einer bestehenden Tradition im Vordergrund steht.“ Kann nach der Prüfung das Osterfeuer stattfinden, sollten einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um weder Mensch noch Tier und Umwelt zu gefährden, gab Laux weiter bekannt.

Osterfeuer in Nordsachsen

Auch Nordsachsen in lodern am Wochenende zahlreiche Osterfeuer. Knapp 20 samt sind bereits angekündigt worden, darunter auch die alte Tradition des Osterwasserholens. Oft sind die Gemeinde- und Ortsfeuerwehren selbst Veranstalter – zusammen mit den Dorf- und Heimatvereinen.

Die ersten Veranstaltungen gibt es bereits am Gründonnerstag. In Zschortau vor den Toren Leipzig lädt die Freiwillige Feuerwehr bereits ab 18.30 Uhr zum traditionellen Osterfeuer am Gerätehaus ein.

Am Sonnabend gibt es an der Kirche in Selben ab 17 Uhr ein Osterbasteln, ab 18 Uhr eine Andacht mit Pfarrer Daniel Senf und ab 18.30 Uhr einen Fackelumzug. Danach wird in dem Delitzscher Ortsteil das Osterfeuer entzündet.

In Eilenburg lädt der Verein Freigeist ebenfalls am Sonnabend ab 18 Uhr ins Schützenhaus in der Kastanienallee ein. Es gibt Knüppelkuchen, eine Hüpfburg steht bereit, Kinder können auf dem Pony reiten und Minidisco wartet auf die Kleinen. „Ollis Gulaschkanone“ und der Bierwagen sorgen fürs leibliche Wohl. 22 Uhr startet die Osterdisco.

Im Mügelner Ortsteil Glossen wird am Ostersonntag die Tradition des Osterwasserholens gepflegt. Wer dabei sein will, muss früh aufstehen. Ab 6 Uhr treffen sich die Osterwasserholer an der ehemaligen Gemeindeverwaltung. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Mügelner Posaunenchor.

Lagerfeuer etwa zur Brauchtumspflege, Leucht- oder Höhenfeuer sind in Nordsachsen grundsätzlich gestattet, teilt das Landratsamt mit. Sie müssen aber bei der örtlichen Polizeibehörde, beziehungsweise den Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden beantragt werden. Aufgrund des ausgiebigen Niederschlags der zurückliegenden Tage und der Wetterprognose spielen Waldbrandstufen aktuell so gut wie keine Rolle.

Osterfeuer in Oschatz und Collm-Region

Obwohl bei vielen Vereinen in Oschatz und der Collm-Region lang nicht klar war, wie die Auflagen für das Abbrennen eines Osterfeuers aussehen, werden zwischen Gründonnerstag und Ostermontag zahlreiche Feuer lodern.

In der Collm-Region gibt es in diesem Jahr Osterfeuer in Thalheim (Sonntag, ab 16 Uhr), Schmannewitz (Sonnabend, ab 19 Uhr), Dahlen (Sonnabend, 17 Uhr), Luppa (Donnerstag, ab 18 Uhr), Calbitz (Donnerstag, ab 18 Uhr), Ablass (Donnerstag, ab 17 Uhr) oder auch in Schweta (Sonnabend, ab 18 Uhr). In den meisten Fällen kooperiert der örtliche Heimatverein mit der Feuerwehr

Osterfeuer in der Region Döbeln (Altkreis Döbeln):

Gründonnerstag wollen die Mitglieder vom Feuerwehrverein Leisnig groß feuern. Das wird traditionell auf dem Sportplatz an der Linde an der Jahnstraße getan. Ab 17 Uhr sind Gäste willkommen. Ein beheizbares Zelt wird aufgebaut. Der Verein sorgt zudem für Essen, Getränke und Musik. „Wir denken noch darüber nach, ob wir auch unsere Hüpfburg aufbauen“, so Roy Zaspel vom Feuerwehrverein. Im Verlaufe des Abends, etwa gegen 19 Uhr, wird das Feuer entfacht.

In Jahna (Gemeinde Ostrau) lädt der Dorf- und Heimatverein für den Gründonnerstag, 18 Uhr, ans Vereinshaus an der Hauptstraße 11 ein. Die „Original Jahnataler Blasmusikanten“ sorgen an diesem Abend für die musikalische Unterhaltung.

Der Familien- und Kulturverein Waldheim organisiert am Karsamstag, 17 Uhr, ein Osterfeuer auf den Parkplatz am Kreuzfelsen, das über die Döbelner Straße in Waldheim erreichbar ist. Die Organisatoren lassen sich wie immer eine Überraschung für die Kinder einfallen. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die „Ein-Mann-Band Basti“.

Der Feuerwehrverein 1860 Gallschütz (Gemeinde Großweitzschen) entzündet am Karsamstag sein Osterfeuer am Gerätehaus. Beginn ist um 18 Uhr. Etwas Besonderes wartet ab 19 Uhr vor allem auf die kleinen Besucher: Dann findet ein Lampionumzug statt und auf dem Weg hat der Osterhase bestimmt ein paar Süßigkeiten versteckt. Übrigens: Wer auf die Schnelle keinen Lampion auftreiben kann, für den haben die Leute vom Feuerwehrverein ein paar in petto.

Der SV Grün-Weiß Niederstriegis richtet seine Osterfeuer-Party am ebenfalls ab 18.30 Uhr am Sportplatz Niederstriegis (Stadt Roßwein) aus. Auch hier wird es neben Verpflegung auch unter anderem einen Lampionumzug geben.

Der Jugendklub Noschkowitz „Bad Habit“ lädt für den Ostersonntag ab 16 Uhr zum Osterfest in den Noschkowitzer Wald an der Waldstraße ein. Dort können Besucher in gemütlicher Atmosphäre an der Feuerschale verweilen – bei Roster, Steak, Bier und Wein.

Jede Gemeinde/Stadt hat ihre eigenen Regeln in der Polizeiverordnung festgeschrieben. Generell gilt: Für das Abbrennen von öffentlichen Brauchtumsfeuern, zu denen auch das Osterfeuer gehört, ist eine vorher zu beantragende Genehmigung notwendig, die das Ordnungsamt erteilt. Größere Feuer müssen durch eine Brandwache der Feuerwehr abgesichert werden. Abstände – 200 Meter zu Autobahnen, 100 Meter zu Bundes-, Landes- und Kreisstraßen – sind einzuhalten. Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft eintreten, insbesondere durch Rauch oder Funkenflug. Zum Anzünden und zur Unterstützung des Feuers dürfen keine anderen Stoffe, insbesondere keine häuslichen Abfälle, Mineralölprodukte oder mit Schutzmitteln behandelte Hölzer benutzt werden.

Osterfeuer im Altenburger Land

Im Altenburger Land ist das österliche Brauchtum eher rar gesät. Oftmals sind sogenannte Hexenfeuer Ende April verbreiteter. So gibt es in der Stadt Altenburg selbst und in Meuselwitz, der drittgrößten Stadt des Landkreises, keine offiziellen Osterfeuer. Fündig werden Altenburger aber in einigen umliegenden ländlichen Gemeinden. So entzündet zum Beispiel im Nobitzer Ortsteil Taupadel der heimische Feuerwehr- und Heimatverein am Gründonnerstag sein Feuer auf dem ehemaligen Sportplatz. Los geht es um 17 Uhr. In Burkersdorf sollen auf der Wiese vor dem Gerätehaus ab ungefähr 19 Uhr die Flammen brennen.

Die Stadtverwaltung Schmölln verzeichnet derweil immerhin drei angemeldete Veranstaltung am Donnerstag in den Ortsteilen Schloßig, Selka und Sommeritz und eine weitere am Samstag in Brandrübel. Diese seien jedoch relativ beschaulich und fänden oftmals nur im Kreise der Dorfgemeinschaften statt.

Osterfeuer sind in Thüringen durch das Abfallgesetz des Freistaats geregelt und bedürfen einer Genehmigung durch die Ordnungsämter der jeweiligen Gemeinden. Dabei gibt es auch einige Regeln zu beachten. Verbrannt werden darf nur trockenes, sauberes Holz. Die Veranstalter haben auch dafür Sorge zu tragen, dass keine übermäßige Rauchentwicklung entsteht. Wurde das Brennmaterial bereits längere Zeit gelagert, muss es am Tag des Osterfeuers umgesetzt werden. So wird sichergestellt, dass keine Tiere in den Flammen zu Schaden kommen.

Bei zu starkem Wind dürfen die Feuer allerdings gar nicht erst angefacht oder müssen wieder abgelöscht werden, um Funkenflug zu vermeiden. Auch dafür müssen Erstlöschmittel bereitstehen. Außerdem fallen die Osterfeuer im Freistaat unter den Begriff der so genannten Brauchtumsfeuer. Das heißt, dass die Feuer der Brauchtumspflege dienen, von Vereinen, Glaubensgemeinschaften oder Organisationen des jeweiligen Ortes durchgeführt und der Öffentlichkeit zugänglich sein müssen.

