Wolf-Dietrich Speck von Sternburg wird 85

Leipzig

Als er 2015 seinen 80. Geburtstag feierte, widmete das Leipziger Museum der bildenden Künste Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg eine Ausstellung. Aus dem Familienbesitz von 204 Gemälden und fast 1000 Zeichnungen und Grafiken, der vor rund 200 Jahren vom Vorfahren Maximilian Speck von Sternburg zusammengetragen wurde und der 1996 in die gleichnamige Stiftung überging, zeigte man unter dem Titel „Kleine Werke – Große Namen“ Zeichnungen, die noch nie öffentlich zu sehen waren. Am 17. Februar wird Speck von Sternburg 85. Diesmal gibt es keinen Event und auch keine große Feier. Nach einem gesundheitlichen Crash ist der Jubilar und gläubige Christ dankbar, seinen Ehrentag bei neu erlangtem Wohlbefinden begehen zu können. Die engsten Freunde sind in München, wo Speck von Sternburg neben Leipzig seine Heimat hat, zum Essen geladen.

Von Thomas Mayer