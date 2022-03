Leipzig

Für eine Stunde gingen am Samstagabend in Leipzig und rund um den Globus die Lichter aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Bekannte Leipziger Sehenswürdigkeiten blieben von 20.30 bis 21.30 Uhr dunkel. Im Rahmen der „Earth Hour“ 2022 wollte die Stadt damit auf Energieverbrauch und Umweltschutz aufmerksam machen.

Insgesamt 31 bekannte Gebäude verzichteten am Samstagabend in der Messestadt vorübergehend auf ihre Beleuchtung. Mit dabei waren das Alte und Neue Rathaus, das Naturkundemuseum, das Stadthaus sowie die Höfe am Brühl. Aber auch viele Kirchen schalteten ihre Lichter aus, darunter die Michaeliskirche und die Nikolaikirche.

Die Reformierte Kirche vor Beginn der „Earth Hour“ (links) und zwischen 20.30 und 21.30 Uhr, als die Beleuchtung ausging. Quelle: Christian Modla

Die Aktion ist Teil der weltweiten „Earth Hour“ der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Der WWF will damit auf die Gefahren der Erderwärmung hinweisen. In diesem Jahr soll nicht nur ein Zeichen für die Umwelt, sondern auch für den Frieden auf der ganzen Welt und besonders in der Ukraine gesetzt werden. Rund um den Globus gehen um jeweils 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter aus. Die Aktion gibt es seit 15 Jahren - immer am letzten Samstag im März. Die „Stunde der Erde“ wurde 2007 in Sydney ins Leben gerufen und wird mittlerweile auf allen Kontinenten in über 190 Ländern begangen.

Beleuchtet und unbeleuchtet: Das Kroch-Hochhaus am Leipziger Augustusplatz. Quelle: Christian Modla

Viele Sächsische Kommunen bei „Earth Hour“ dabei

Mehrere sächsische Kommunen beteiligten sich in diesem Jahr an der „Earth Hour“ und setzten ein Zeichen für den Klimaschutz. Chemnitz setzte unter anderem am Karl-Marx-Monument die Beleuchtung für eine Stunde aus. Die Landeshauptstadt Dresden teilte mit, dass sie nicht ausschalte, sondern umschalte - und ihr Klimaschutzprogramm bei der Straßenbeleuchtung weiter umsetze. So seien im vergangenen Jahr die Laternen in mehreren Straßen auf energiesparende LED-Technik umgestellt worden.

Von LVZ