Leipzig

Mehr Komfort auch in den Ortsteilen Leipzigs: In Mölkau, Böhlitz-Ehrenberg, Baalsdorf, Engelsdorf und Hartmannsdorf-Knautnaundorf werden in den nächsten beiden Monaten 45 zusätzliche Wartehäuschen an den Haltestellen errichtet. Darunter an verschiedenen Standorten, an denen Fahrgäste bisher ohne festen Schutz vor Wind und Wetter auskommen mussten. Auch einige noch aus DDR-Zeiten stammende Unterstände werden schrittweise ersetzt.

Aufstellen eines neuen Wartehäuschens in der Zweinaundorfer Straße in Mölkau. Quelle: André Kempner

„Wir wollen mindestens 50 Prozent aller Haltestellen in den weniger besiedelten Randbereichen mit Fahrgastunterständen ausstatten“, kündigte Michael Jana, der Leiter des städtischen Tief- und Verkehrsbauamtes am Montag an. An der Schulstraße/Zweinaundorfer Straße wurde symbolisch ein Wartehäuschen montiert. 734 hat die RBL Media, der Werbevertragspartner der Stadt, seit Juli 2019 im Stadtgebiet errichtet. Bis Jahresende 2021 sollen es insgesamt 860 sein. Priorität haben dabei Haltestellen mit hohen Fahrgastzahlen, wichtige Umsteigepunkte mit barrierefreien Zugängen sowie die Ortsteile. „Mit den neuen Wartehäuschen steigern wir die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs und bieten Kunden eine moderne Infrastruktur“, betonte Ulf Middelberg, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Vertrag sieht 900 Wartehäuschen vor

Die zusätzlichen Wartehäuschen werden mit Solardächern ausgestattet sein, die Sonnenenergie direkt in Strom für die LED-Beleuchtung umwandeln. Außerdem gibt es eine Gründach-Variante, die Kohlendioxid absorbiert und Feinstaubpartikel aufnimmt.

Der Austausch und Umbau der Wartehäuschen ist Folge des neu vergebenen Konzessionsvertrages für Werberechte und Stadtmöbilierung. Wie berichtet, erhielt die RBL Media den Zuschlag. Die Firma soll 900 Wartehäuschen errichten – bis Ende 2022 sollen es 890 sein. Zehn behält die Stadt in Reserve, um auf veränderte Haltestellen-Standorte reagieren zu können. Der alte Werbevertrag mit der Wall GmbH (früher JC Decaux) bestand über 650 Stück. Auch im näheren Stadtgebiet werden nun Unterstände ergänzt, darunter an der Bismarcktraße, an der Schwimmhalle Südost sowie der Wächterstraße.

Von Mathias Orbeck