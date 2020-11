Leipzig: Zwei Drittel der Hotel-Zimmer leer

Leipzig

Schwere Zeiten für das Beherbergungsgewerbe: Bereits vor dem neuen Lockdown, der ab 2. November gelten wird, hatte sich die Auslastung der über 20 000 Hotel-Zimmer in Leipzig etwa halbiert.

Wegen der Corona-Pandemie waren in den ersten drei Quartalen diesen Jahres im Durchschnitt nur noch 33,4 Prozent aller Zimmer in der Messestadt belegt. Das geht aus aktuellen Daten der Analysefirmen Fairmas und STR hervor. Im Rekordjahr 2019 habe die Vergleichszahl an Werktagen noch oberhalb von 70 Prozent gelegen und selbst an Sonntagen bei über 45 Prozent, erklärten die Fachleute dazu. Wie berichtet, sank die Auslastung in Leipzig schon seit drei Jahren leicht – aber niemals in solchen Dimensionen.

Kurve zeigte im September wieder abwärts

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 habe sich die Zahl der Gäste im Juli und August 2020 wieder etwas normalisiert, so Fairmas und STR weiter. Schon im September zeigte die Kurve in Leipzig aber wieder deutlich nach unten. Nun sind in ganz Sachsen für den November Übernachtungen zu touristischen Zwecken untersagt. Besserung ist demnach kaum in Sicht. Allerdings will der Bund für diesen Monat bis zu 75 Prozent der Einnahme-Ausfälle erstatten.

Von Januar bis Ende September 2020 fielen auch die Zimmerpreise in Leipzig deutlich – um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf im Mittel 71,90 Euro. Beides zusammen führte zu dramatischen Umsatzverlusten. Laut den Daten von Fairmas und STR, über die zuerst die „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung“ (AHGZ) berichtet hatte, sank der Erlös pro verfügbarem Zimmer um 54,2 Prozent auf nur 24 Euro.

Etliche neue Häuser wurden eröffnet

Seit der Jahrtausendwende hatte sich die Zahl der Hotel-Betten in Leipzig mehr als verdreifacht. Für 2017 kamen Fairmas und STR noch auf eine durchschnittliche Zimmer-Belegung von 70 Prozent. Seitdem öffneten viele neue Häuser: zum Beispiel ein Motel-One und die Felix-Suiten am Augustusplatz, das Adina, Vienna House, Capri by Fraser und Meininger am Brühl, ein Travel 24-Hotel am Goerdelerring, das Loginn by Achat an der Messe, ein 7Days-Premium am Flughafen, auch das kleine Inklusionshotel Philippus in Lindenau. Neben dem Hauptbahnhof kamen ein Hyperion und ein H2-Hotel hinzu, ein Holiday Inn Express an der Brandenburger ­Straße, das NH-Hotel am Burgplatz, die Brera-Service-Apartments in der Fleischergasse und ein Légère-Express-Hotel an der Prager Straße.

Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland wurde am 1. März 2020 Leipzigs größter Hotel-Komplex neben dem Hauptbahnhof eröffnet. Ein Hyperion und ein H2-Hotel bieten dort insgesamt rund 1100 Betten in 530 Zimmern. Quelle: Andre Kempner

Während vor allem nahe der Leipziger City noch etliche weitere Hotels schon im Bau oder geplant sind, zeigt sich aktuell auch beim jüngsten Zuwachs die Dramatik der wirtschaftlichen Situation. An der Goethestraße schloss erst im Oktober ein neues Haus der britischen Marke Premier Inn mit 186 Zimmern seine Türen auf. Diesen Samstag kostete ein Doppelzimmer für zwei Personen dort insgesamt 38 Euro. Dabei schlummert man in komfortablen Betten (mit Boxspring-Matratze) von Hypnos, dem Hoflieferanten des britischen Königshauses.

