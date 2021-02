Die Leipziger Stadtwerke bauen in Lausen-Grünau die größte thermische Solaranlage Deutschlands. Damit soll das Leipziger Fernwärmenetz im Sommer bald ohne fossile Brennstoffe funktionieren. Auf 14 Hektar Feld wird auch ein Refugium für die Natur geschaffen.

In Leipzig entsteht die größte thermische Solaranlage Deutschlands

