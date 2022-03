Leipzig baut kleine Gustav-Esche-Brücke neu

Die Brücke, die im Zuge der Gustav-Esche-Straße über den derzeit trockenen Nebenarm der Nahle führt und zumeist von Spaziergängern als Unterführung genutzt wird, soll ab August für knapp fünf Millionen Euro erneuert werden. Dies teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die vorhandene Konstruktion befinde sich in einem sehr schlechtem Zustand, hieß es. Eine letzte Prüfung der bereits 1928 erbauten Gustav-Esche-Brücke II ergab, dass diese stark beschädigt ist: Die Spritzbetonschale ist gerissen, das Material durch die starke Nutzung verschlissen, Rost und Feuchtigkeit haben dem Bauwerk zugesetzt, so dass dauerhaft die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.

Gründung reicht bis in zehn Meter Tiefe

Um das starke Verkehrsaufkommen zwischen Leutzsch und Wahren bewältigen zu können, soll jetzt eine neue Stahlbetonkonstruktion mit zwei Fahrspuren entstehen. Analog zum bestehenden Straßenquerschnitt sollen östlich ein gemeinsamer Geh-/Radweg und westlich einen Radfahrstreifen verlaufen. Die einfeldrige Brücke wird 19,45 Meter weit und auf Bohrpfählen gut zehn Meter tief gegründet. Die große Stützweite ist nötig, damit der Wasserspiegel bei Hochwasser ausgeglichen werden kann und die Brücke für Wildtiere wie etwa Wildkatzen durchgängig ist, heißt es im Technischen Rathaus.

Der Neubau soll im August beginnen und, einschließlich der landschaftspflegerischen Arbeiten, voraussichtlich im Februar 2024 abgeschlossen werden. Wegen des schlechten Bauzustandes müssen ab dem kommenden Jahr in der Gustav-Esche-Straße auch die beiden benachbarten Brücken über die Luppe (Gustav-Esche-Brücke I) sowie ab 2024 die Leutzsch-Wahrener Brücke über die Nahle erneuert werden. Danach steht als größtes Vorhaben der Neubau der Georg-Schwarz-Brücken auf dem Programm.

165 Meter lange Umfahrung wird eingerichtet

Da Umleitungsstrecken in dem Bereich nicht vorhanden sind, muss der Verkehr während der Bauzeit über eine 165 Meter lange Umfahrung westlich der Gustav-Esche-Straße geführt werden. Der Verlauf dieser Strecke wurde soweit wie möglich an die Straße herangerückt, um möglichst viele Starkbäume erhalten zu können. Die Umfahrung wird als Damm errichtet, der in Spundwände eingefasst ist. Dies soll Eingriffe in die geschützten Bereiche des hochsensiblen Naturraumes so gering wie möglich halten.

Die Gustav-Esche-Straße gehört zum Leipziger Hauptstraßennetz und bindet die Erholungsgebiete Auwald und Auensee an. Für das Jahr 2030 werden dort im Schnitt 22.470 Fahrzeuge prognostiziert, die Buslinie 80 verkehrt alle 20 Minuten. Radfahrerinnen und Radfahrer können derzeit auf der Gustav-Esche-Straße jedoch nur einen viel zu schmalen Radfahrstreifen nutzen, ein westlicher Gehweg ist dort nicht durchgängig und auf der Brücke aktuell gar nicht vorhanden.

