Leipzig bei Digitalisierung im Osten auf Platz 1

Leipzig

In Ostdeutschland schafft es die Messestadt an die Spitze des Digitalranking. Unter den deutschen Großstädten hat sich Leipzig Rang 12 eingereiht und verbessert sich damit gegenüber dem Vorjahr um fünf Plätze. Das geht aus den Ergebnissen des jüngsten Smart City Indexes des Bitkom e. V. hervor.

„Ich freue mich, dass Leipzig seine Position im Smart City-Index um fünf Plätze verbessern konnte. Dennoch stehen wir in der Digitalisierung erst am Anfang. Unser Ziel ist es, Leipzig als Digitalstandort im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung deutschlandweit als Leuchtturmstadt weiter zu etablieren“, teilte der kommissarische Leiter des Dezernates für Wirtschaft, Arbeit und Digitales, Clemens Schülke mit.

Anzeige

Leipzig überzeugt in Kategorie „Gesellschaft“

Die Verbesserung auf Platz 12 ist vor allem auf den zweiten Rang in der Kategorie „Gesellschaft“ zurückzuführen. In dieser wurde unter anderem die lokale Gründer- und Co-Working Szene, das Vorhandensein einer Digital-Szene sowie die Verfügbarkeit digitaler Lösungen für Bürger sehr positiv für Leipzig bewertet. Das Amt für Wirtschaftsförderung setzte zuletzt mehrere Pilotprojekte um, so zum Beispiel die eCommerce-Plattform „ Leipzig vernetzt“, welche lokale Unternehmen zusammenbringt. „ Leipzig etabliert sich immer mehr als einer der gefragtesten Gründerstandorte in Deutschland“, betont Schülke.

Referat Digitale Stadt

In Leipzig treibt das 2019 gegründete Referat Digitale Stadt wichtige Digitalisierungsvorhaben gemeinsam mit Partnern aus Verwaltung, Wirtschaft, Stadtgesellschaft und Wissenschaft voran. So arbeitet Leipzig schon jetzt am Aufbau eines digitalen Modells der Stadt, das auf einer Urbanen Datenplattform basiert. Im Fokus des Referates steht außerdem der standortübergreifende Aufbau von digitalen Kompetenzen in der Stadtgesellschaft.

Positiv wurde vom Bitkom e. V. auch die Initiative „Hardware4Future“ des Referates Digitale Stadt bewertet. Dieses Projekt entstand im Frühling 2020 gemeinsam mit dem Verein Dezentrale e.V.: Abgeschriebene PCs, Monitore und Notebooks von Leipziger Unternehmen, aus der Verwaltung oder von Privatpersonen werden aufbereitet und an Kinder aus einkommensschwachen Familien verteilt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dadurch erleichterten Zugang zum digitalen Unterricht. Das Projekt ist sehr erfolgreich und soll in den kommenden Jahren von der Stadt Leipzig fortgeführt werden.

Von almu