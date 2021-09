Leipzig bekommt Leihsystem für Transporträder

Leipzig

Ab voraussichtlich Juli 2022 werden an fünf Stationen in der Leipzig 15 Lastenräder zur Miete zur Verfügung stehen. Die Standorte stehen noch nicht fest, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Potenzielle Flächen werden noch geprüft und mit lokalen Partnern abgestimmt. „Es ist noch ein Stückchen Weg zu gehen, bis die Standorte sicher sind“, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Menschen die im Vorfeld an dem Projekt mitwirken wollen, können sich bei der Stadt melden. Der Testlauf soll zeigen, ob sich das Mietsystem lohnt und auf welche Weise es besonders nützlich gestaltet werden kann. Laut Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, geht es vor allem darum, eine CO2-arme Alternative zum Auto anzubieten.

Derzeit sind die Räder in Singen im Einsatz

Ein Drittel der Räder ist mit einem E-Motor zur Unterstützung ausgestattet. Eines davon ist ein sogenanntes Inklusionsrad, das für schwere Lasten bis 150 Kilo ausgelegt ist und mithilfe einer Auffahrrampe auch Menschen im Rollstuhl befördern kann. Die restlichen Räder sind ohne E-Antrieb und wurden von der niederländischen Firma Bakfiets beschafft, so die Sprecherin.

Alle 15 Räder sind derzeit noch in der Stadt Singen in Baden-Württemberg im Einsatz. „Der Testlauf ist Teil unseres Aktionsprogramms Radverkehr 2021/22“, erklärt Jana. Anfang des Jahres kündigte die Stadt umfangreiche Verbesserungen für den Radverkehr in den kommenden zwei Jahren an. Der Testlauf in Leipzig wird nach Abschluss in Zusammenarbeit mit anderen Städten ausgewertet, die ebenfalls das Leihsystem testen.

Von Theresa Moosmann