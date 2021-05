Leipzig

Käte Leipoldt litt an Schizophrenie, Bernhard Freiherr von Hoyningen-Huene an Depressionen und Angstzuständen. Beide starben Anfang der 1940er-Jahre in der Tötungsanstalt der Nazis in Pirna Sonnenstein. Schicksale, die die Dauerausstellung „Ausgegrenzt, entwürdigt, vernichtet“ am Bildungscampus der Uni Leipzig dokumentiert. Zu der Schau über Euthanasie und Zwangssterilisation in Leipzig soll in diesem Jahr ein Mahnmal auf dem Gelände errichtet werden. Damit würde ein Prozess enden, dessen zeitliche Länge dem Behindertenverband Leipzig über Jahre unangenehm aufgestoßen ist.

2005 war es, als der Leipziger Behindertenbeirat die Arbeitsgruppe „Euthanasiegedenken“ zur Schaffung eines Mahnmales gründete – mit Verweis darauf, dass Leipzig und insbesondere die Universität eng mit den Entwicklungen und Anfängen der NS-Euthanasieverbrechen verbunden war. Die Wurzeln liegen in einer Schrift des Unirektors Karl Binding von 1920 unter dem Titel „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens – Ihr Maß und ihre Form“, herausgegeben vom Felix Meiner Verlag Leipzig, ein Wegbereiter für die menschenverachtende Haltung im Nationalsozialismus. 1939 begannen an der hiesigen Universitätskinderklinik die NS-Kindereuthanasieverbrechen.

Aberkennung der Ehrenbürgerwürde

Die Gruppe des Verbandes arbeitete die Vergangenheit auf und startete eine Spendensammlung für ein Mahnmal, für das der Leipziger Künstler Matthias Klemm einen Gedenkstein entwarf. Hier beginnt ein Weg, der 2010 eine wichtige Markierung verzeichnet: Der Stadtrat erkannte die an Binding 1909 verliehene Ehrenbürgerwürde wieder ab. In Bezug auf ein Mahnmal jedoch tat sich lange nichts. „Wir waren uns einig, dass die Auseinandersetzung mit Euthanasie unter den Auszubildenden in der Universität als geistigem Zentrum unserer Stadt zu führen sei und im Neubau der Alma Mater ihren Platz finden sollte“, berichtet Gunter Jähnig, Geschäftsführer des Behindertenverbandes.

Im Januar 2007 wandte er sich an den damaligen Uni-Rektor Franz Häuser. „Für mich ein Lehrstück darüber, wie man zu einer Sache ja sagen kann, aber eine Umsetzung nicht stattfinden lässt“, so Jähnig. Er spricht von einer „Verhinderungsstrategie“, denn trotz einer Zusage der Leitung für einen Gedenkplatz am Neuen Augusteum passierte nichts. Jähnig und Mitstreiter blieben auch bei Häusers Nachfolgerin Beate Schücking am Thema dran. 2015 hieß es, ein Euthanasie-Mahnmal sei besser für den neuen Bildungscampus in der Jahnallee geeignet. Das unterstrich die Stadtverwaltung in ihrem Standpunkt von 2016, weil der Eingang des Augusteums kommunales Eigentum sei. „Ein solcher Gedenkort wird seine Wirkung nur dann entfalten, wenn er von der Universität Leipzig selbst entwickelt, geschaffen und finanziert wird“, so die Stellungnahme.

Dauerausstellung 2018 eröffnet

Auf Anregung des Behindertenverbands wird im Neuen Bildungscampus ab 2016 eine Dauerausstellung zum Thema Euthanasie vorbereitet. Zur konstituierenden Sitzung der Arbeitsgruppe „entschuldigte sich Prorektor Professor Thomas Hofsäss im Namen der Universität dafür, dass der Prozess der Aufarbeitung für das Gedenken so lange gedauert hat. Es war eine zutiefst überzeugende Geste“, so Jähnig. Seit September 2018 kann die Ausstellung gegenüber der Bibliothek am Bildungscampus in Haus 5 besichtigt werden. Das Mahnmal dagegen blieb auf den Schreibtischen, was Jähnig kritisiert. „Trotz Nachfrage habe ich lange keine Infos erhalten, wie es weitergeht“, so der Chef des Behindertenverbandes.

Laut Hofsäss gibt es mehrere Gründe für eine Verzögerung. „Weil es ein universitäres Gedenken ist und wir Nutzer der Flächen sind, haben wir uns eine interne Vergabe zur Gestaltung vorbehalten“, erklärt er. Die Entwürfe der beiden an der Universität tätigen Künstler Andreas Wendt – ein Garten, der in der Obhut der Studierenden liegt – und Tobias Rost – ein Schreibtisch aus Beton mit gusseisernen Stühlen – gefielen der Kommission so gut, dass nun beides kombiniert werden soll. „Das eine steht für den technokratischen Anteil der Euthanasie, das Fällen von Todesurteilen im Minutentakt“, so Hofsäss, „das andere als Wachstums-Projekt, das es in Gedenken an die Opfer zu betreuen gilt.“ Ein Entwurf des Künstlers Klemm, seinerzeit beauftragt durch den Behindertenverband, habe unter anderem auch deshalb nicht berücksichtigt werden können.

Fertigstellung für dieses Jahr geplant

Neben dem Einbinden unter anderem des Baudezernates und der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät sorgte zuletzt vor allem die Pandemie dafür, dass es nicht stetig voran ging. „Nun aber steht fest, dass das Mahnmal in diesem Jahr fertiggestellt und eingeweiht wird“, kündigt der Prorektor an. Bauen werden es lernbeeinträchtigte und benachteiligte Azubis aus dem Bildungszentrum für Land- und Hauswirtschaft Bad Dürrenberg, die Finanzierung im unteren fünfstelligen Bereich fließt unter anderem aus Spenden.

Gunter Jähnig bedauert, dass ein zweiter Entwurf von Matthias Klemm nicht eingearbeitet wurde, „doch die Modelle der beiden Künstler finde ich sehr gut“. Er wünscht sich, dass das Mahnmal ebenso wie bereits die Dauerausstellung in die pädagogische Arbeit der Uni einfließt.

