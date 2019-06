Leipzig

Vorrang für Radfahrer: Ab Montag gelten in mehreren Straßen rund um die Albertina neue Regelungen für den Auto- und Radverkehr. Laut Stadt werden die Beethoven-, die Wächter- und die Wilhelm-Seyffert-Straße zur Fahrradstraße. Auch die Verlängerung der Beethovenstraße – die Straße des 17. Juni und die Härtelstraße – werden ab Montag umgewandelt.

Das bedeutet: Autos dürfen dort nur fahren, wenn es ein Zusatzschild erlaubt. Das soll den Angaben nach für alle betroffene Straßen gelten. Radfahrer hingegen dürfen zukünftig immer nebeneinander fahren und das Tempo bestimmen.

Fahrradstraßen soll Sicherheit erhöhen

Bei den ausgewiesenen Ausnahmen – beispielsweise für Anwohner oder Lieferanten – dürfen Autofahrer nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren und dabei keine Radfahrer behindern. Parken ist weiterhin möglich.

Diese fünf Straßen werden ab Montag zu neuen Fahrradstraßen. Quelle: Stadt Leipzig

Laut Stadt haben Verkehrszählungen ergeben, dass in dem Gebiet Fahrräder das häufigste Verkehrsmittel sind. Mit den Fahrradstraßen soll die Sicherheit steigen. In Leipzig gibt es bereits mehrere solcher Straßen, unter anderem in der Innenstadt. Die Einführung der neuen Straßen wurde bereits im vergangenen Jahr diskutiert.

Von jhz