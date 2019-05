Leipzig

Lieber Pleiße als Elbe: Leipzig hat im ersten Quartal des Jahres mehr Gäste als Dresden empfangen. Davon zeigte sich auch die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) in ihrer Mitteilung überrascht. Sie beruft sich dabei auf Zahlen des sächsischen Statistikamtes. Die Landesbehörde trägt hier zusammen, wie viele Menschen für welchen Zeitraum Zimmer gebucht hatten.

Von nah und fern

Demnach checkten 377.701 Gäste in Leipziger Hotels und Herbergen ein, wo sie insgesamt 680.031 Übernachtungen buchten. Damit konnte sich der Gewerbezweig um rund 4 Prozent verbessern im Vergleich zum Vorjahr.

Vor allem im Bereich des Inlandstourismus hat Leipzig zugelegt. Dafür kamen seltener Menschen aus dem Ausland an, 2,2 Prozent weniger zählte das Statistikamt. Doch die Gäste nahmen sich offensichtlich mehr Zeit und buchten mehr Übernachtungen.

Viele ausländische Gäste hatten keine allzu weite Reise, den 7980 kamen aus dem benachbarten Polen. Noch mehr reiste aus unserem europäischen Nachbarn im Süden an – 8568 österreichische Gäste meldeten sich an der Rezeption. Angeführt wird die Liste jedoch von transatlantischen Reisenden – 8803 US-Amerikaner checkten im ersten Jahresviertel ein.

Braucht Leipzig mehr Betten?

Leipzig schlägt Dresden jedoch nicht nur in totalen Zahlen: Auch die Auslastung der ungefähr 19.000 Betten war anscheinend besser. Sie lag bei 71,5 Prozent, während Dresden mit 58,7 Prozent noch hinter der dritten Sachsenmetropole Chemnitz mit 61,7 Prozent lag. Denn insgesamt sind weniger Menschen nach Sachsen gereist, als noch 2018.

„Es zeigt sich, dass sich Leipzig als gefragtes Reiseziel weiter etabliert hat. Wir sind deshalb optimistisch, dass auch 2019 ein Rekordjahr für Leipzigs Tourismus wird“, so LTM-Geschäftsführer Volker Bremer.

Auch Investoren und Hotelbetreiber teilen diesen Optimismus, wie die Bauprojekte der letzten Monate zeigen: erst in dieser Woche hat das neue Hotel am Burgplatz eröffnet. Für besonderes Aufsehen sorgen auch die Fortschritte des Astoria-Hotels in der Innenstadt. Derzeit scheint die Auslastung der Stadt wieder zu sinken – ob das zurückgehender Nachfrage oder einem Überangebot liegt, wird sich Ende des Jahres zeigen.

thiko