Leipzig braucht E-Ladesäulen dort, wo Menschen wohnen

Leipzig

Wer Menschen für den Umstieg auf Bus oder Straßenbahn gewinnen will, der muss ihnen – bildlich gesprochen – eine Haltestelle vor die Haustür setzen. Der im vergangenen Jahr verstorbene britische Visionär Sir Terence Conran hatte dieses Phänomen einst so auf den Punkt gebracht: Die Leute wissen nicht, was sie wollen, bis man es ihnen anbietet.

Zulassungszahlen für E-Autos in einem Jahr verdoppelt

Genauso verhält es sich mit den E-Autos. Weil sie leise laufen und keine Schadstoffe ausstoßen, sind sie geradezu ideal für die um ihre Lebensqualität besorgten Großstädte. Autobauer haben den Trend inzwischen erkannt und werfen ein Modell nach dem anderen auf den Markt. Die üppigen Prämien von Staat und Herstellern tun ihr Übriges: Waren Anfang 2020 noch 743 Elektroautos in Leipzig zugelassen, sind es ein Jahr später mit 1359 Wagen schon fast doppelt so viele. Bemerkenswert: Der gesamte Pkw-Bestand in Leipzig hatte sich im vergangenen Jahr um 2603 Fahrzeuge vergrößert – ein Drittel dieses Zuwachses ging dabei auf das Konto der Elektro-Pkw.

Ladestationen in Wohngebieten fehlen

Dieses Tempo muss die Stadt auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur aufnehmen. Vor allem braucht es jetzt deutlich mehr öffentliche Ladestationen dort, wo die Menschen wohnen. Denn wenn sie vor der Haustür keine Möglichkeit haben, ihren Stromer aufzutanken, dann wird der hoffnungsvolle Hype auch ganz schnell wieder verpuffen.

Von Klaus Staeubert