Leipzig

Noch sind Grillwürste und Steaks preisgünstig, und auch die Holzkohle ist noch erschwinglich. Deshalb dürften wohl in Leipzig spätestens am Männertag wieder überall Würste auf die Grills geworfen werden – und es dürfte an den Wochenenden darauf in Parks und Kleingartenanlagen qualmen, als gebe es kein Morgen. Die Studie aus Dresden, nach der inzwischen an manchen Abenden die Feinstaubwerte in Leipzigs Grill-Hotspots höher sind als im Hauptstraßennetz, dürfte daran nichts ändern. Zu trocken sind die Zahlen, und schließlich werden beim Grillen Feinstaub und Ruß immer gleich mit Bier heruntergespült. Also alles im grünen Bereich. Oder?

Lesen Sie auch Neue Studie: Leipzigs Grills und Feuerkörbe sind Feinstaub-Schleudern

So leicht sollte man es sich besser nicht machen. Denn die Feinstaub- und Ruß-Partikel atmen inzwischen auch viele eine, die ihre Gesundheit nicht so leichtsinnig aufs Spiel setzen wollen. Und wer mit seinen Kindern durch die Parks spaziert, will sie in der Regel auch schützen. Für solche Spaziergänger hört spätestens dann der Spaß auf, wenn die Qualmwolken gar nicht mehr abreißen.

Städte wie München weisen deshalb grillfreie Zonen aus. Eine Polizeiverordnung, die beim Grillen „erhebliche Belästigungen durch Rauch oder Lärm“ untersagt, reicht offenbar nicht aus. Wenn die Schadstoffbelastung weiter zunimmt, wird auch Leipzig über grillfreie Zonen nachdenken müssen.

Von Andreas Tappert