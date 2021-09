Leipzig drohen Gewitter mit Starkregen und Sturmböen am Mittwoch

Leipzig

Die Menschen in Sachsen müssen sich am Mittwoch auf kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einstellen. Während es am Morgen voraussichtlich noch kaum Schauer im Freistaat gibt, ist ab dem Nachmittag örtlich mit unwetterartigen Niederschlagsmengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte.

So ist das Wetter über Sachsen gerade

Der Mittwoch startet zunächst noch spätsommerlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 27 Grad. Erst im Laufe des Tages können die Gewitter aufziehen. Dann kühlt es sich auch ab. Die Nacht zu Donnerstag bleibt bedeckt mit örtlichen Schauern. Bei schwachem Wind aus südwestlicher Richtung sinken die Temperaturen auf 17 bis 12 Grad.

Von RND/dpa