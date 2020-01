Leipzig droht ein heißer September

Leipzig

Im Vorfeld der Indymedia-Demonstration hatten viele Leipziger eine Eskalation befürchtet. Ihre Sorge ist nach den sonnabendlichen Krawallen nicht kleiner geworden. Schon am Mittwoch, wenn das Bundesverwaltungsgericht über das Verbot der Internetplattform „Linksunten“ verhandelt, soll es auf dem Simsonplatz eine Fortsetzung geben. Und dann wären da noch die Tage vom 13. bis 15. September, wenn die Staats- und Regierungschefs Europas mit der chinesischen Führung in Leipzig über ihr künftiges Miteinander verhandeln. Dann könnten nicht nur linke Radikale aus Deutschland anreisen, sondern auch gewaltbereite Kräfte aus anderen Ländern. Es sind nicht wenige, die sich vor einem Szenario wie beim G-20-Gipfel im Juli 2017 in Hamburg fürchten. Die Freie und Hansestadt befand sich damals im Ausnahmezustand.

Um das Treffen ranken sich viele Gerüchte

Längst machen an Pleiße und Parthe Gerüchte die Runde: Da die Kongreßhalle am Zoo zur zentralen Tagungsstätte erklärt wurde, drohe eine mehrtägige Sperrung der kompletten Innenstadt. Dass auch der Zoo für einige Zeit schließen könnte, wird noch als das geringste Problem angesehen. Die Task Force von Polizeidirektion Leipzig und Stadtverwaltung, die seit einiger Zeit arbeitet, soll hinsichtlich der Beschneidung von bürgerlichen Freiräumen mit Vertretern des Bundes schon heftige Debatten geführt haben.

„Wer hat sich für diesen Gipfel beworben?“

LVZ-Leser Klaus Grünert würde überhaupt mal gern wissen, „wer sich für diesen Gipfel beworben hat? Der Oberbürgermeister? Der Ministerpräsident? Wer eigentlich?“ Die Antwort führt in die Hauptstadt. „Es gab mehrere Optionen für die Bundeskanzlerin und das Auswärtige Amt, den Tagungsort festzulegen. Wir haben uns dabei in einem kleinen Wettbewerb der Städte offensichtlich als bester Tagungsort empfohlen. Das Bundeskanzleramt hat mit dem Auswärtigen Amt dann entschieden, dass der Gipfel in Leipzig stattfinden wird“, teilte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) in der Ratsversammlung im November 2019 der Linken-Stadträtin Juliane Nagel auf deren Anfrage mit. Demnach lautet die Antwort, auf die Leser Grünert wartet: Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und Außenminister Heiko Maas ( SPD). OBM Jung bekräftigte am Sonntag auf LVZ-Anfrage, dass die Kongreßhalle als Gipfel-Zentrum „der ausdrückliche Wunsch des Veranstalters“ gewesen sei. Berlin wolle sich bei dem Treffen „eben nicht abschotten“.

Die Wirklichkeit dürfte anders aussehen – schon wegen der zu erwartenden Proteste. Leipzig droht ein heißer September.

Von Dominic Welters