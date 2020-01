Leipzig – eine Stadt pflegt ihre Bräuche

Leipzig

Legal, illegal – vor allem ziemlich egal ist das den meisten Menschen, die derzeit ihren nadelnden Weihnachtsbaum entsorgen. Das zeigt alle Jahre wieder ein Brauch, der im nordwestlichen Sachsen die Stadtreiniger auf die Palme bringt. Denn die abgerockten Zimmertannen werden hauptsächlich an den Containerplätzen der Stadt abgelegt – wie es viele Jahre zuvor Brauch war. Dabei haben die Stadtreiniger die Zahl der Sammelstellen auf durchaus stattliche 170 begrenzt, die jedes Jahr veröffentlicht werden.

Legal ist, wo kaum einer hingeht: Der offizielle Weihnachtsbaumentsorgungsplatz in der Erich-Zeigner-Allee in Leipzig Quelle: Andre Kempner

Aber Leipziger halten gern an Bewährtem fest. Besonders augenfällig ist das Festhalten an alten Zöpfen derzeit in Schleußig. Dort lagerten Dienstag am nächsten legalen Ort in der Erich-Zeigner-Allee genau drei klägliche Weihnachtsgefährten, während der illegale Platz an der Entenbrücke in der Holbeinstraße vor Dutzenden Nadelgehölzen überquoll.

Auch Ämter lieben Bewährtes

Die Stadtreiniger hoben angesichts der jährlich wiederkehrenden Schleußiger Schwemme die Hände – auch das ist Brauch. In der Kürze der Zeit sei eine konkrete Antwort zur Situation nicht möglich, hieß es auf eine aktuelle Anfrage – schon wieder ein Brauch. Immerhin: Der (illegale) Platz soll nun auf seine Eignung im nächsten Jahr „geprüft“ werden. Kommt mir auch bekannt vor. Tja, in Leipzig wird das Brauchtum eben gepflegt...

