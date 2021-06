Leipzig

Wer in der Leipziger Stadtbibliothek, den 16 Zweigstellen sowie in der Fahrbibliothek künftig Bücher oder andere Medien ausleihen möchte, muss ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Der Jahresnutzungsgebühr wird von 16 auf 20 Euro angehoben. Das hat der Stadtrat mit der neuen Satzung für die Leipziger Städtischen Bibliotheken so beschlossen.

Begründet wird die erste Erhöhung nach 20 Jahren mit einer erheblichen Ausweitung des Angebotes. So stehen jetzt Hörbücher, Games und neue Medienformen zur Entleihung bereit, außerdem könnten E-Medien und Datenbanken abgerufen werden. Die Gebühr sei im Vergleich zu anderen Städten (Dresden und Chemnitz erheben je 20 Euro im Jahr, Köln 38 Euro und Hamburg 45 Euro) immer noch moderat, heißt es.

Kinder und Jugendliche entleihen weiter kostenlos

Weiterhin angeboten wird der Duo-Ausweis für zwei Erwachsene für 30 Euro im Jahr. Nicht mehr möglich ist hingegen eine halbjährige Bezahlung. Die kostenlosen Ausweise für Kinder und Jugendliche wird es ebenso weiterhin geben wie kostenlose Angebote für öffentliche, gemeinnützige oder private Einrichtungen, die das Lesen, die Sprach- oder Medienkompetenz fördern.

Neu ist das Angebot, sich online anzumelden und online zu bezahlen. Geregelt werden auch Gebühren für die verspätete Rückgabe von Medien, die für Kinder 20 Cent pro Medieneinheit und Öffnungstag, für Erwachsene 40 Cent betragen. Die neue Satzung schafft außerdem die rechtlichen Voraussetzungen für die Digitalisierung, den Versand von Dokumenten per E-Mail und den Datenschutz. Sie tritt am 10. Juli 2021 in Kraft nach Veröffentlichung im elektronischen Amtsblatt der Stadt.

Von M.O.