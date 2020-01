Leipzig

In der Holzhäuser Straße im Südosten von Leipzig ist die mittlerweile fünfte Einrichtung der Leipzig-Kitas eröffnet und am Mittwoch an den Träger DRK Kreisverband Leipzig-Stadt e.V. übergeben worden. Das teilte das Dezernat für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule mit. Der Auftrag, die sogenannten Leipzig-Kitas zu bauen, stammt aus einem im Oktober 2017 verabschiedeten Sonderprogramm des Leipziger Stadtrats. Die Einrichtungen realisiert die Stadt mit kommunalen Finanzmitteln auf kommunalen Grundstücken.

Künftig sollen bis zu 185 Kinder in der Kindertagesstätte betreut werden. Dies ist insgesamt ein Zuwachs von 48 Krippen- und 137 Kindergartenplätzen. Die Gruppen- und Wirtschaftsräume sind über drei Etagen verteilt und alle barrierefrei ausgelegt. „Im Stadtbezirk Südost hat der Bedarf nach Kitaplätzen in den letzten Jahren stark zugenommen“, erklärt Nicolas Tsapos, Leiter des Amts für Jugend, Familie und Bildung. „Besonders in Reudnitz-Thornberg und Stötteritz bestand Ausbaubedarf.“

Baubeginn der Kita war im Dezember 2018. In Verantwortung der LESG, Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung und Entwicklung von Baugebieten mbH, wurde sie innerhalb von einem Jahr fertiggestellt. Der Träger, der DRK Kreisverband Leipzig-Stadt e.V., betreibt zusammen mit der neuen Einrichtung insgesamt zehn Kindertagesstätten mit insgesamt 727 Plätzen im gesamten Stadtgebiet.

Von fbu