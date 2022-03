Leipzig

Während in Leipzig Autofahrer in privat bewirtschafteten Parkhäusern ihre Tickets schon lange bargeldlos bezahlen können, muss man auf den meisten kommunalen Parkplätzen noch immer passendes Kleingeld dabei haben – will man nicht einen Strafzettel riskieren. Doch das soll sich ändern. Das Vergabegremium des Stadtrates hat jetzt grünes Licht für die Anschaffung von 90 neuen Parkscheinautomaten gegeben.

Stadt: Gerätetausch innerhalb von vier Jahren

Wie die Stadt auf LVZ-Anfrage mitteilte, werden die 90 Geräte „über die kommenden vier Jahre verteilt“ alte Automaten vollständig ersetzen. Es handle sich dabei den Automatentyp, der bereits im Waldstraßenviertel zum Einsatz kommt. Dort hatte die Stadt eine Bewohnerparkzone eingerichtet und in dem Zusammenhang 78 Parkscheinautomaten aufgestellt. „Die neuen Geräte bieten auch Möglichkeiten des bargeldlosen Zahlens und haben eine höhere Aufbruchsicherheit als die bisherigen Geräte“, so ein Sprecher weiter.

Bislang ließ das Verkehrs- und Tiefbauamt jedes Jahr lediglich zwischen zehn und 15 ältere Parkscheinautomaten gegen modernere ersetzen.

Dossin: Brauchen moderne Zahlungsmöglichkeiten

Die CDU-Stadtratsfraktion hatte in den vergangenen Jahre eine Ausweitung der Zahlmöglichkeiten immer wieder gefordert. „Unser Ziel ist es natürlich, dass Schritt für Schritt alle Automaten in Leipzig modernisiert werden“, so CDU-Stadtrat Karsten Albrecht. „Die Vorteile liegen ja klar auf der Hand und insbesondere, wenn man sich die Preisentwicklung für das Parken vor Augen führt, ist diese Modernisierung dringend nötig“, hob Albrechts Ratskollege Falk Dossin hervor. Gerade in der Innenstadt, wo die halbe Stunde Parken 1,50 Euro kostet, brauche es moderne Zahlungsmöglichkeiten. „Die Aufstellung der neuen Automaten ist also ein Meilenstein und wir sind froh, dass er nun umgesetzt wird“, so Dossin.

Kommune unterhält stadtweit 202 Parkscheinautomaten

202 Automaten unterhält die Stadt in Leipzig. An 88 Geräten kann bereits sowohl mit Münzen als auch bargeldlos bezahlt werden. Der Großteil davon steht im Waldstraßenviertel. Bisherige Erfahrungen dort lassen darauf schließen, dass die meisten Autofahrer ihr Ticket trotzdem immer noch bar bezahlen. 85 Prozent der Einnahmen entfallen nach Angaben des Verkehrs- und Tiefbauamtes auf Münz-, 15 Prozent auf Kartenzahlung.

Vorteile bringt die Erweiterung auf bargeldloses Zahlen für die Kommune übrigens nicht. Die Kosten für die Bargeldbewirtschaftung, etwa für Geldabholung, Zählung, Einzahlung und Buchung, blieben laut Verkehrs- und Tiefbauamt, gleich. Zusätzlich fielen aber für das Bezahlen mit Debit- und Kreditkarten Gebühren des Zahlungsverkehrsdienstleisters an. Diese lägen zwischen 2,5 und drei Prozent der monatlichen Einnahmen durch Kartenzahlungen.

Automat spielt im Schnitt mehr als 10 000 Euro pro Jahr ein

Die Kosten für die Beschaffung und Montage eines neuen Parkscheinautomaten hatte das Amt jüngst mit 5500 Euro beziffert. Im Schnitt spielt jedes Gerät allerdings mehr als das Doppelte ein – und das Jahr für Jahr. In den zurückliegenden Jahren beliefen sich die Parkgebühreneinnahmen der Stadt jeweils zwischen 2,2 Millionen Euro (2020) und 2,75 Millionen Euro (2012).

Von Klaus Staeubert