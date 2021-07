​Leipzig erwartet am Sonntag Gewitter

Leipzig

Die Leipziger müssen sich am Sonntagnachmittag auf Gewitter einstellen. „Im Bergland entwickeln sich die ersten Einzelzellen“, sagte Peter Zedler, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Holzhausen. Allerdings lasse sich nicht sicher sagen, ob sie auch Leipzig erreichen werden. „Die Zellen bewegen sich aber in Richtung Norden“, so der Experte. Er rät ab 16 Uhr in eine der gängigen Wetter-Apps zu schauen und dort das Radar zu verfolgen.

Starkregen möglich

Für das westliche Erzgebirge erwartet Zedler allerdings am Abend schwere Gewitter. Damit verbunden sei Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmetern. Auch Sturmböen und Hagelschauer seien möglich.

Es bleibt sommerlich

Das Gewitterrisiko bleibt dem Meteorologen zufolge auch am Montag erhalten. Danach nehme es ab. Die Temperaturen ändern sich zu Wochenbeginn kaum, gehen höchstens ein, zwei Grad zurück und pegeln sich bei 26 Grad ein. Es bleibt sommerlich, mit gelegentlichen Schauern.

Von mro