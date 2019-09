Leipzig

Leipzig feiert Clara Schumann: Happy Birthday Clara! Alles Gute zum Geburtstag, liebe Clara, sagten am Sonnabend Tausende Musikfreunde und feierten beim großen Inselstraßenfest den 200. Geburtstag von Clara Schumann.

Schöne Klänge dringen durch die Inselstraße, wer ihnen folgt, steht vor der langen Menschenschlange am Schumann-Haus. Alle wollen die neue Dauerausstellung im Museum sehen. Warten – kein Problem! Die Musiker lassen die Vorfreude auf die besondere Schau, die einmalige Geburtstagsfeier, nur noch wachsen. „Die Stimmung vor dem Haus ist wunderbar“, findet Gudrun Atinger aus Zürich. „Die Komponistin, die Vorläuferin, Clara Schumann war für mich Anlass, nach Leipzig zu kommen.“ Als Geburtstagsgast aus der Schweiz lasse sie nun die berühmte Musikerin hochleben.

Deutschlandweit blüht es

Diese ehren Anke und Harald Stein schon seit Beginn des Jubiläumsjahres: „Wir haben deutschlandweit die Sommermischung , Claras Bouquet’ aus 30 verschiedenen Arten verschickt. Immer noch blühen Wildblumen bei unseren Freunden und Verwandten“, freuen sich die Leipziger. Blumenkränze fürs Haar und Biedermeiersträuße fertigt Andrea Bibas mit kleinen und großen Geburtstagsgästen auf dem Hof der Freien Grundschule Clara Schumann. „ Clara hat die Natur geliebt. Bekam sie kleine Bouquets geschenkt, presste sie die Blüten und schmückte damit ihr Tagebuch“, erzählt die Lindenauerin. „Gern hätte ich Clara Schumann kennengelernt und ihr gesagt, dass ich sie sehr bewundere.“

Blumen über Blumen auch auf der Inselstraße selbst: Papier schöpfen und mit Rosenblüten verzieren können Kinder am Stand des Bach-Museums. Wer möchte, schreibt noch ein paar Grüße mit Gänsefeder dazu. Eine eigene Geburtstagskarte entwerfen Mädchen und Jungen gemeinsam mit der Grafikerin Susanne Hoch vom Bleilaus-Verlag am Haus-Steinstraße. „Wir drucken mit alten, beweglichen Lettern.“

Klavierspiel entdecken

„Was ist das, was sich da bewegt?“, fragen Kinder auch ein paar Stände weiter und bleiben vor dem Klavier mitten auf der Inselstraße stehen: Der Deckel ist aufgeklappt, alle Saiten kann man sehen. Wie diese zum Schwingen gebracht werden, zeigen Vincent Grafe und Niklas Enzenauer von der Julius Blüthner Pianofortefabrik. „Man sieht die Mechanik, die Kraftübertragung“, so Niklas. Und was schätzt der Klavierbauer an der Künstlerin Clara Schumann? „Sie hat die Spielart der Musik beeinflusst, ist ihren eigenen Weg gegangen. Ein eigener Wille, in schwierigen Zeiten – das respektier ich sehr“, so Niklas Enzenauer. „Weiter so! Und viel Erfolg auf Ihrem Weg, hätte auch ich ihr gewünscht“, ergänzt ein Festbesucher.

Alles Gute zum Geburtstag“ hieß es ebenfalls von Schülern der Freien Grundschule. „Sie sind sehr interessiert an Clara, besonders ihre Liebesgeschichte, der schwierige Weg um die Heirat einzuklagen, bewegt“, berichtet Klassenlehrerin Christin Schinköth. Kraftvoll lebendig wird Claras Leben durch die „Mädchenmonstermusik“, die Laura Hempel vom Theater der Jungen Welt zum Inselstraßenfest vorstellt. Tausende feiern einen ganzen Tag lang die große Künstlerin – wie hätte sich Clara gefreut!

Von Ingrid Hildebrandt