Die Stadt Leipzig veranstaltet ab Freitag eine ganze Programmwoche zum Christopher Street Day (CSD) – für Vielfalt und Toleranz und gegen sexuelle Ausgrenzung. Traditionell wird zur Eröffnung um 16 Uhr eine Regenbogenflagge vor dem Neuen Rathaus gehisst.

Motto (Un)Sichtbar!?

Der diesjährige CSD steht unter dem Slogan „(Un)Sichtbar!?“. Sichtbarkeit hat viele Gesichter. Eine davon ist die Sichtbarkeit von queeren Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Veranstalter wollen dieser Gruppe eine Plattform bieten, um diese Menschen sichtbarer zu machen und das Bewusstsein aller zu schärfen.

Der Leipziger CSD verfolge bereits seit vielen Jahren das Ziel, alle Aktionen soweit wie möglich barrierefrei stattfinden zu lassen. Doch auch abseits von der jährlichen Programmwoche sollte sich die Gesellschaft nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten für Barrierefreiheit einsetzen, meint das Leipziger Team. In einem Forderungskatalog formulierten sie 27 politische Ziele gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Schwarz-Weiß-Denken.

„Menschen mit Behinderung wollen dabei sein und können dabei sein!”

Mit Jan und Tim von „Gewitter im Kopf“, einem YouTube-Kanal zum Thema Tourette, und mit der kleinwüchsigen Babyjane Electroqueen konnten Repräsentantinnen und Repräsentanten queerer Menschen mit Behinderung für den Leipziger CSD gewonnen werden. „Als internationaler Künstler bin ich überall dabei, werde auf der Bühne gesehen und gefeiert. Doch nach der Show, da komme ich mir unsichtbar vor. Wie als gehen die Blicke an mir vorbei aus Angst vor der realen Begegnung, da ich nicht der Norm entspreche“, sagt die Dragqueen im Interview. Inklusion dürfe nicht nur laut gerufen, sondern müsse auch gelebt werden, lautet ihr Statement. Deshalb der Aufruf des Künstlers: „Menschen mit Behinderung wollen dabei sein und können dabei sein!”

Kundgebung im Rosental

Für Vielfalt und Akzeptanz: Dieses Jahr heißt es wieder runter vom Sofa und Flagge zeigen. Die Abschlusskundgebung findet am 17. Juli ab 13 Uhr im Rosental statt. Für alle, die nicht teilnehmen können oder wollen, gibt es ab 18 Uhr einen Show-Stream via YouTube.

Abschlussparty mit Keye Katcher

Der Prideball wird als offizielle Abschlussparty der CSD-Woche schon viele Jahre in Leipzig gefeiert – am 17. Juli mit viel Musik und voller Wiedersehensfreude auf dem Freigelände des Täubchenthals im Westen der Stadt. Mit an Bord sind die deutsche Drag und politische Aktivistin Gloria Viagra vom SchwuZ aus Berlin, DJ Xbrayne, Bouygehrl Showcase (DJ Zacker aus Leipzig), Lara Liqueur aus Dresden und als Host Devious Drag Maids. Als Live-Act wird der Berliner Sing- und Songwriter Keye Katcher, der als 21-Jähriger in den Live-Shows von „The Voice of Germany“ stand, auf der Bühne im Innenhof gefeiert. Einlass ab 18 Jahren. Tickets gibt es hier!

