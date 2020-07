Leipzig fiebert heißestem Tag des Jahres entgegen – Gewitter drohen

Leipzig

Pünktlich zum Start in den August wird es in Sachsen richtig heiß. In Leipzig soll es am Sonnabend nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sogar 33 Grad heiß werden – ein neuer Jahreshöchstwert für die Messestadt. Kaum Wolken am Himmel und nur wenig Wind laden zu einem Ausflug ins Freibad oder an einen der Leipziger Seen ein. Bereits in der Nacht zu Sonntag soll es dafür richtig ungemütlich werden. Gewitter, Starkregen und Sturmböen sollen bis Dienstag über den Freistaat ziehen.

„Der 1. August wird voraussichtlich der bislang heißeste Tag des Jahres. Vor allem im Westen von Sachsen rechnen wir in der Spitze mit Temperaturen von 33 Grad“, erklärt Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst. Auch in den anderen Regionen des Freistaats sei mit Temperaturen von über 30 Grad zu rechnen. „Im Laufe des Nachmittags ziehen am Samstag aber erste Wolken auf. Mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen ist dann ab der zweiten Nachthälfte zu rechen“, so Balders weiter.

Regionaler Starkregen und sogar Hagel möglich

Heiß bleibt es vorerst trotzdem. Rund 28 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst für Sonntag voraus. „Es wird in vielen Bereichen des Freistaats starke Schauer geben, sogar kleinere Hagelschauer sind möglich“, ergänzt Balders. Die heftigen Regenfälle in Teilen des Freistaats seien aber lange nicht ausreichend, um die enormen Defizite auszugleichen, die seit Sommer 2018 die sächsischen Wälder und Landwirtschaft belasten. „Deutlich besser wäre eine Dauerregenlage, die flächendeckend an mehreren Tagen Wasser bringt. Das ist im Wettertrend der kommenden Woche aber nicht zu erkennen“, gibt der Meteorologe einen Ausblick.

Ab Mittwoch wieder mehr Sonne und steigende Temperaturen

Des Weiteren geht der Wetterdienst davon aus, dass spätestens am Montag auch die Temperaturen sinken. Rund 22 Grad seien zum Wochenanfang zu erwarten, ab Mitte der Woche sei dann wieder mit mehr Sonne und wärmeren Temperaturen zu rechnen.

Von Tilman Kortenhaus