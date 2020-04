Ökologisch unterwegs mit dem Lastenrad – Leipzig startet im Mai eine zweite Förderrunde

Leipzig

Nicht jeder, der etwas zu transportieren hat, muss dies unbedingt mit dem Auto tun. Lastenräder können eine preiswerte und vor allem umweltfreundlichere Alternative sein. „Wir liefern vieles mit dem Auto, wollen aber künftig verstärkt das Fahrrad einsetzen“, sagt Anke Groitzsch, die die Lipsia-Apotheke in der Kochstraße in der Südvorstadt betreibt. Die Apotheke hat gerade ein Lastenfahrrad angeschafft, zu welchem das Leipziger Amt für Wirtschaftsförderung einen Teil des Preises beisteuerte.

Lastenräder fahren sich schwieriger

Wie berichtet, hat Leipzig auf Initiative der SPD-Fraktion im Stadtrat ein Förderprogramm aufgelegt. Die Idee: 50 Prozent des Kaufpreises, maximal jedoch 2000 Euro, werden dabei übernommen. 75 000 Euro standen dafür im Stadtetat bereit. Durch das Programm sollen Lärm und Emissionen verringert und der Verkehrsfluss verbessert werden. Für Unternehmer ist diese Art der Logistik auch finanziell nachhaltig, da die Transportkosten vergleichsweise gering ausfallen. „Eine Woche haben wir das Lastenfahrrad bereits im Einsatz“, ergänzt Kirjak Groitzsch, der in die Pedale tritt. Als begeisterter Rennradfahrer hat er aber gemerkt, dass sich Lastenräder schwieriger fahren. „Anfangs hatte ich Probleme, die Spur zu halten – aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt.“ Und er muss aufpassen, den Akku abzunehmen, wenn er zu einem Kunden geht. Das könnte sonst schnell weg sein.

Das Apothekerpaar Anke und Kirjak Groitzsch mit ihrem Lastenrad. Quelle: André Kempner

In die Pedale tritt auch Astrid Irene, die das „Spatzennest Irene“ in Dölitz betreibt. „Ich fahre mit den Kindern oft ins Grüne, ob nun an den Silbersee oder an den Markkleeberger See. Beim Lastenfahrrad habe ich die Kinder immer im Blick und sie können auch rückengerecht sitzen“, erzählt sie. Deshalb habe sie schon lange für so ein Gefährt gespart, das sie sich nun mit der Förderung kaufen konnte. Tagesmutter Simone Schweitzer von den „Rehkidz“ in Connerwitz, die derzeit nur die eigene Tochter betreut, ergänzt: „Normalerweise habe ich einen Krippenwagen, in den nur vier Kinder passen. Nun bin ich viel flexibler, kann auch weitere Seen und Spielplätze ansteuern, wenn sie wieder offen sind.“

Im Mai startet neue Förderrunde

Profitieren sollen vom Programm Gewerbetreibende, Handwerker, Freiberufler, Zustelldienste, Kulturschaffende und Tageseltern, die in Leipzig ansässig sind. „Von der Flut der Anträge wurden wir regelrecht überrascht“, sagt Amtsleiter Clemens Schülke. 39 Anträge daraus wurden positiv beschieden, elf weitere befinden sich noch in Prüfung. Viele mussten allerdings vertröstet und auf eine Warteliste gesetzt werden. „Die Mittel waren sehr schnell ausgeschöpft. Daher freue ich mich sehr, dass wir nochmals 75 000 Euro in diesem Jahr zur Verfügung stellen können“, ergänzte Uwe Albrecht ( CDU), Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit und Digitales. Wie Projektleiter Wennemar de Weldige erklärte, werde zusätzlich zum Rad ein dreijähriger Wartungsvertrag gefördert.

Im Mai beginnt eine neue Förderrunde. Und man braucht kein Prophet sein: „Geraden in Zeiten der Corona-Pandemie erkennen viele kleine Unternehmen die Chance, ihre Kunden kostengünstig und schnell zu beliefern“, so Schülke.

Weitere Infos www.leipzig.de/ Lastenrad

Stadt Leipzig fördert Lastenfahrräder. Die bekommen dann einen Aufkleber. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck