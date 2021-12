Leipzig

Weil elektrisch angetriebene Fahrräder immer beliebter werden, ist die Stadtverwaltung auf der Suche nach Stellplätzen für zusätzliche Ladestationen. Das Amt für Wirtschaftsförderung stellte jetzt eine Förderung für interessierte Unternehmen in Aussicht. Städtische und private Firmen, die von Touristen und Veranstaltungsbesuchern besonders häufig frequentiert werden, stehen dabei besonders im Fokus. Der Zoo Leipzig und die Leipziger Messe sind die ersten Pilotstationen im Projekt „Förderung von E-Bike-Ladestationen“.

Leipziger Unternehmen, die ebenfalls an einer Ladestation für Kunden, Besucher und auch eigene Mitarbeitende interessiert sind, können jetzt an einer Online-Umfrage teilnehmen. Nach der Auswertung startet die Wirtschaftsförderung im neuen Jahr mit der Förderung von Ladestationen. „Ein Anfang ist jetzt gemacht. An der Messe und im Zoogelände können E-Bikes nun Energie tanken“, sagte Clemens Schülke, der kommissarische Leiter des Dezernats für Wirtschaft, Arbeit und Digitales. Seine Behörde sei mit interessierten Unternehmen in Kontakt, beispielsweise an den Seen. „Aber da ist noch viel Luft nach oben. Interessant ist das Projekt sicher für Ausflugsgaststätten oder andere Lieblingsziele von Fahrradfahrern“, so Schülke: „Wir fördern es gern.“

Stromer auf dichtes Ladenetz angewiesen

E-Bikes boomen – auch in Leipzig. Gerade Touristen, die mit einem elektrisch unterstützten Fahrrad zu Sehenswürdigkeiten, Parks und anderen Orten unterwegs sind, benötigen ein dichtes Netz von öffentlichen Ladestationen. Aber auch Leipzigerinnen und Leipziger entscheiden sich mehr und mehr für E-Bikes als umweltfreundliche Alternative für lange Arbeitswege an frischer Luft oder für Fahrten in der Freizeit. Neben den beiden Pilotstationen im Zoo und der Messe finden sich öffentlich zugängliche Ladestationen allerdings nur an vier weiteren Standorten: Die Fahrradhöfe am Brühl, Ted’s Späti, Globus Seehausen und Akkurad Seehausen stellen bereits aus eigener Initiative Lademöglichkeiten zur Verfügung.

„Nachhaltigkeit ist für die Leipziger Messe ein zentraler und unverzichtbarer Aspekt unternehmerischer Verantwortung. Nach den bereits vorhandenen Ladesäulen für E-Fahrzeuge haben wir daher ab sofort auch eine Ladestation für E-Bikes auf unserem Gelände geschaffen“, sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe.

Auch Zoodirektor Prof. Jörg Junhold musste nicht lange agitiert werden: „Wir haben von Anfang an die Initiative der Stadt unterstützt und sehen es als Gewinn für unsere Gäste an, auch mit Blick auf den hohen Stellenwert, den der Umweltschutz und ein nachhaltiges Handeln bei uns einnehmen, eine E-Bike Ladestation zur Verfügung zu stellen.“

