Leipzig freut sich auf den Wonnemonat Mai

Leipzig

Kommt jetzt der Frühling? Nachdem der April als kältester Monat seit 20 Jahren uns alle bibbern ließ, sorgte das Wetter am 1. Mai für gute Laune und reichlich Bewegung in den Leipziger Parks. Mit Höchsttemperaturen von 18 Grad punktete der Sonnabend bei leicht bekleideten Sonnenanbetern und eher fröstelnden Mitmenschen gleichermaßen. LVZ.de hat sich im Clara- Zetkin-Park umgeschaut.

René (43)und Katrin (36) Heinicke mit den Kindern Karl (3) und Oskar (10). Quelle: André Kempner

Die Frostbeulen: Familie Heinicke gehört zu den Warmduschern der Nation. Vater René sei es lieber zu warm als zu kalt: „30 Grad stören mich gar nicht, aber zehn sind zu wenig“, sagt der 43-Jährige, der gemeinsam mit Ehefrau Katrin (36) sowie den Söhnen Karl (3) und Oskar (10) den Feiertag auf dem Rennbahn-Spielplatz verbringt. „Ich bin schon immer eine Frostbeule und liebe heiße Sommer“, sagte der Stadtverwaltungsangestellte und blinzelte zufrieden in die Sonne.

Bea Bode (30). Quelle: André Kempner

Das Sommerkind: Cutterin Bea Bode arbeitet seit vielen Wochen im Homeoffice und freute sich, bei angenehmen Temperaturen mit dem Rad unterwegs zu sein. „Ich bin im Freundeskreis meist die Letzte, die ihre kurzen Hosen in den Schrank hängt“, plauderte die 30-Jährige fröhlich. Mit einer Decke und Kaffee fürs Picknick fuhr sie weiter beschwingt zu einem Blind Date an der Sachsenbrücke. Natürlich coronakonform und negativ getestet.

Geraldine (32) und Toni (32) Zwicker mit Sohn Bruno (4). Quelle: André Kempner

Gut verpackte Familienidylle: Mit Anorak und Mütze schaukelte der vierjährige Bruno Zwicker gemeinsam mit Papa Toni und Mama Geraldine im Sonnenschein. Normalerweise sind die drei in Leipzig-Stötteritz unterwegs und am Sonnabend rein zufällig an der Rennbahn gelandet. „Wir sind eher die Fraktion Warmduscher. Lieber ein Kleidungsstück mehr anziehen, als frieren zu müssen“, meinte der 32-jährige Vater. Und seine gleichaltrige Ehefrau ergänzte: „Uns zieht es lieber nach Mallorca als in den Norden.“

Heidrun Sprinz (55) und Thomas Naumann (55). Quelle: André Kempner

Ins Schwitzen gekommen: Der Neffe von dreieinhalb Jahren hat den beiden Ü-50-Jährigen beim Wasserbomben-Werfen alles abverlangt: Heidrun Sprinz und Thomas Naumann mussten ihre dicken Jacken erst einmal ablegen und durchatmen. Sie sind seit 25 Jahren befreundet – zum Eisbaden geht der 55-Jährige aber ohne seine gute Freundin. „Kurz nach Neujahr waren es fünf Grad im Cossi, vor vier Wochen nur wenig wärmer.“ Da die Wetteraussichten fürs Wochenende nicht so gut war, hatten sie ein Picknick im Grünen abgehakt und sich stattdessen für den Spielplatz entschieden.

Sören Schuster (50) mit Sohn Henrik (5). Quelle: André Kempner

Zweckmäßige Kleidung ist alles: „Momentan ist jeder Tag eine Herausforderung. Entweder man schwitzt oder man friert“, berichtete Sören Schuster, der mit Sohn Henrik (5) auf der Wiese Fußball spielte. Mit zweckmäßiger Kleidung sei der 50-Jährige jederzeit mit dem Nachwuchs an der frischen Luft. Man finde immer eine Regenpause, um sich mal die Füße zu vertreten, lautet seine Devise. „Warm anziehen und am Abend den Kamin anzünden“, so seine Tipps für kalte Tage.

Werner (85) und Brigitte (82) Köhler. Quelle: André Kempner

Sonnenanbeter auf der Parkbank: Das Rentner-Ehepaar Brigitte und Werner Köhler spaziert täglich durch den zentrumsnahen Johannapark, genießt gemeinsame Stunden unter der Sonne und träumt von zurückliegenden Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff durch warme Gefilde. „Wir gehen bei jedem Wetter raus“, erzählte der 85-jährige rüstige Leipziger. Abends sitzt er mit seiner drei Jahre jüngeren Ehefrau am liebsten am Rechner vor einem Live-Stream der Leipziger Oper. Beide vermissen die Kulturveranstaltungen in ihrem Leben. Wie schön, dass jetzt wenigstens der Frühling vor der Tür steht.

Von Regina Katzer