Leipzig gedenkt Befreiung durch Amerikaner vor 77 Jahren

Leipzig

Mit mehreren Veranstaltungen wird in Leipzig an die Befreiung vom Faschismus vor 77 Jahren erinnert. Am 18. April 1945 hatten US-amerikanische Truppen die Messestadt erreicht und dann binnen weniger Tage unter ihre Kontrolle gebracht.

Aus diesem Anlass wird am Ostermontag, 18. April, das Museum im Lindenauer Capa-Haus von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die dortige Ausstellung „War is over“ dokumentiert den tragischen Tod des US-Soldaten Raymond J. Bowman, der auf einem Balkon des Hauses in der Jahnallee 61 von einem deutschen Scharfschützen erschossen wurde. Der Kriegsfotograf Robert Capa hielt das Sterben des jungen Mannes mit seiner Kamera fest. Diese ergreifenden Bilder wurden bald darauf weltberühmt.

Noch keine Lösung für dauerhafte Museumsöffnung

Wie berichtet, ist seit der Schließung des Cafés Eigler im September 2021 auch das Museum im Capa-Haus nicht mehr öffentlich zugänglich. „Gerade in Kriegszeiten wie diesen ist es der Bürgerinitiative Capa-Haus sowie dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig besonders wichtig, an dieser Erinnerungsstätte ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung zu setzen“, teilten die Ausstellungsmacher nun mit. An einer Lösung für die dauerhafte Wiedereröffnung werde in enger Kooperation von Bürgerinitiative, Stadtgeschichtlichem Museum, Objekteigentümer und Rathaus gearbeitet.

Die Fotos von Robert Capa aus dem Gebäude in Leipzig waren erstmals am 14. Mai 1945 im US-Magazin „Life“ erschienen. Die Gesichter der US-Soldaten wurden damals unkenntlich gemacht, damit die Verwandten des gefallenen Raymond J. Bowman nicht aus der Zeitschrift vom Tod des 21-jährigen Maschinengewehrschützen erfahren. Er gehörte zur 2. Infanterie-Division „Indianheads“. Quelle: Jens Rometsch

Am Dienstag um 12 Uhr findet vor dem Capa-Haus in der Jahnallee 61 wieder die traditionelle Gedenkveranstaltung statt, an der unter anderem Vertreter der Stadt Leipzig, des US-Generalkonsulats sowie der Bundeswehr teilnehmen werden. An diesem 19. April ist die Ausstellung nochmals von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Gedenkfeier am Dienstag auch vor „Runder Ecke“

Ebenfalls am Dienstag, 19. April, aber bereits für 11 Uhr lädt die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ an den Dittrichring 24 ein. In diesem Gebäude hatten die Amerikaner ihr Hauptquartier nach der Befreiung Leipzigs eingerichtet. Auch für diese Gedenkfeier mit musikalischer Umrahmung haben sich Vertreter der Stadt Leipzig, des US-Generalkonsulats sowie der Bundeswehr angekündigt. Besucher können sich zudem die Sonderausstellung „Zwei Mal befreit? Leipzig unter amerikanischer und sowjetischer Besatzung 1945“ ansehen.

Von Jens Rometsch