Leipzig gedenkt der Opfer des Zweiten Weltkriegs

Leipzig

Am 81. Jahrestag des Überfalls auf Polen wurde am Dienstag in Leipzig der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. Veranstaltet wurde die Gedenkfeier auf dem Ostfriedhof von der Stadt und dem Honorarkonsulat der Republik Polen.

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hielt am polnischen Ehrenmal eine Gedenkrede. Mit Ansprachen und Gebeten wandten sich der ehemalige Stadtpräsident und Ehrenbürger der polnischen Partnerstadt Krakow, Friedrich Magirius, und der Pfarrer der polnisch-katholischen Gemeinde in Leipzig, Tomasz Swiatek, an die Gäste. Zum Abschluss wurden am Ehrenmal für die polnischen Opfer in Leipzig Kränze niedergelegt und mit einer Schweigeminute wurde ihrer gedacht.

Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 hatte das nationalsozialistische Deutschland den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Bis zu seinem Ende 1945 kostete er mehr als 55 Millionen Menschen das Leben. Allein in den Konzentrations- und Vernichtungslagern starben sechs Millionen Menschen.

Ehrenmal für 478 polnische Opfer auf dem Ostfriedhof

Das Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges in Leipzig hat eine lange Geschichte. Das erste wurde 1977 auf dem Ostfriedhof direkt über den Grabstätten der Verstorbenen errichtet. Am 8. Mai 2005 wurde der erste Bauabschnitt für ein neues Ehrenmal fertiggestellt. Anlässlich des 64. Jahrestages des Kriegsendes wurde das Denkmal im Jahr 2009 mit der Anbringung von 14 Bronzetafeln mit Namen und Daten von 461 Polen, die der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zwischen März 1940 und Ende 1945 in Leipzig zum Opfer gefallen oder an den Folgen des Weltkrieges in Leipzig zu Tode gekommen waren, vollendet. Das Mahnmal aus DDR-Zeiten wurde zwischenzeitlich abgebaut und das Gräberfeld wiederhergestellt. 17 weitere Personen sind auf den Bronzetafeln als Unbekannte verzeichnet.

Das polnische Ehrenmal auf dem Leipziger Ostfriedhof. Quelle: Christian Modla

Bei den polnischen Opfern handelt es sich um 311 Männer, 96 Frauen und 71 Kinder, darunter zwölf jüdische Frauen und Männer, sechs jüdische Kinder sowie eine Angehörige der Gruppe der Sinti und Roma. Unter ihnen befanden sich 338 Zwangsarbeiter und deren Kinder, 78 KZ-Häftlinge und fünf Kinder von KZ-Häftlingen, 32 Häftlinge von Polizei und Gestapo sowie acht polnische Kriegsgefangene. Sie starben durch Entkräftung, Hunger oder Krankheiten, durch Misshandlungen ihrer Bewacher oder in Folge alliierter Luftangriffe auf die Betriebe, in denen sie zur Zwangsarbeit eingesetzt waren.

