Leipzig gedenkt der Pogromopfer von 1938 – Stolpersteine in der Stadt geputzt

Leipzig

In Leipzig haben Menschen am Dienstag der Opfer der Reichspogromnacht 1938 gedacht. Am 9. November vor 83 Jahren brannten im damaligen Deutschen Reich unzählige Synagogen. Diese Pogrome bildeten einen weiteren traurigen Höhepunkt der millionenfachen Verfolgung, Entrechtung und der systematischen Ermordung von Juden, Sinti und Roma, politischen Gegnern und konfessionell Verfolgten, Homosexuellen und körperlich und geistig Behinderten.

Die Initiatoren des Vereins Erich-Zeigner-Haus in Leipzig appellierten im Vorfeld der Gedenkveranstaltungen: „Wir wenden uns entschlossen gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus und rufen dazu auf, für ein demokratisches Miteinander, für Weltoffenheit und Zivilcourage einzutreten.“

Wie jedes Jahr fand am 9. November die Gedenkaktion „Mahnwache und Stolpersteine Putzen“ des Vereins in Leipzig statt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 war es im gesamten damaligen Deutschen Reich zu Pogromen gegen Juden und Jüdinnen gekommen.

Mehr als 1300 Menschen wurden dabei getötet, 30.000 Menschen in Konzentrationslager verschleppt. Jüdische Geschäfte wurden demoliert, Synagogen und Gebetshäuser in Brand gesteckt - unter anderem auch die Synagogen am Hasenberg in Dresden und an der Gottschedstraße in Leipzig. Dort fand am Dienstagabend die städtische Gedenkveranstaltung statt.

Henry Lewkowitz, Friedrich Magirius, Frank Kimmerle, Caroline Müller und Christian Wolff beim Stolpersteine putzen für die Familie Frankenthal vom Erich-Zeigner-Haus Verein am Dittrichring in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Stolpersteine an 213 Stellen in Leipzig und am Uniklinikum geputzt

Zuvor erinnerten an den Stolpersteinen der Familie Frankenthal am Dittrichring 13 in Leipzig Frank Kimmerle als Ehrenvorsitzender, das Team des Vereins Erich-Zeigner-Haus, der ehemalige Superintendent Friedrich Magirius und Pfarrer Christian Wolff. Der Verein koordinierte, dass an diesem Gedenktag an allen 213 Orten, an denen in Leipzig 615 Stolpersteine verlegt sind, sogenannte Putzpaten zum Einsatz kamen, um mit Putzaktionen das Gedenken an die Opfer zu bewahren.

Seit November 2017 erinnern 36 Stolpersteine und zwei Stolperschwellen vor dem Haupteingang des Universitätsklinikums Leipzig an die Schicksale im Nationalsozialismus verfolgter jüdischer Unfallchirurgen. Seither erinnern Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie sowie des UKL der Opfer, indem, so wie am Dienstag auch, die Steine poliert und Blumen niedergelegt wurden.

