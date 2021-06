Leipzig geht gegen Falschparker auf Radstreifen vor

Leipzig

Für Radfahrerinnen und Radfahrer sind sie häufig nicht nur ein Ärgernis, sondern auch gefährlich: Autos, die auf Radstreifen halten oder parken. Wer auf dem Zweirad unterwegs ist, muss dann notgedrungen auf die Fahrbahn ausweichen und sich in den motorisierten Verkehr einreihen. Die Stadt Leipzig will das in der Dresdner Straße gegenüber des Regina-Kinos künftig unterbinden.

Der Radstreifen in Neustadt-Neuschönefeld soll am Mittwoch stadteinwärts auf Höhe der Sparkasse (Hausnummer 53) mit zehn Leitschwellen ausgestattet werden. Diese sollen Autofahrer davon abhalten, den Radstreifen vor der Bank zuzuparken und dadurch Radfahrerinnen und -fahrer in Gefahr zu bringen. Um Pkw dort trotzdem weiterhin das Halten zu ermöglichen, soll die bereits vorhandene Kurzzeitparkzone erweitert werden.

Im Herbst letzten Jahres wurden solche Leitschwellen bereits am Radstreifen vor der Postfiliale in der Richard-Lehmann-Straße montiert. Ende dieses Jahres will die Stadt die Nützlichkeit dieser Maßnahme bewerten. „Neben der Wirksamkeit gegen Falschparker wird auch untersucht, wie haltbar die Leitschwellen sind und wie kompatibel mit Straßenreinigung und Winterdienst“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Von LVZ