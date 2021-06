Leipzig

Bisher mussten sie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtreinigung mühevoll per Hand gereinigt werden: Illegale Graffiti, die immer mehr ein Ärgernis in der Stadt darstellen. Eine Sisyphos-Arbeit, doch die Stadtreinigung stellte am Montag einen neuen Heißwasser-Hochdruckreiniger für effektiveres Reinigen vor. Ziel ist es, die Stadt von Schmierereien zu befreien.

Erst in der vergangenen Woche hatte wilde Graffiti an der „1813“, der nagelneuen Fußgänger- und Fahrradbrücke zur Alten Messe, für große Empörung gesorgt. „Graffiti sind ein großes Ärgernis. Sie stören das Gesamtbild der Stadt und nehmen immer mehr zu“, sagte Heiko Rosenthal (Linke), Umwelt- und Ordnungsbürgermeister. Für die Graffiti-Entfernung mussten 2020 rund 286 000 Euro aufgewendet werden – fast 40 000 Euro mehr als 2019. Zudem sei die Beseitigung mit viel Arbeitsaufwand verbunden, so Rosenthal.

Der neue Heißwasser-Hochdruckreiniger im Einsatz. Quelle: Stadt Leipzig

Der Graffiti-Reiniger ist ein kompakter Anhänger: 3,60 Meter lang, 1,70 Meter breit und 1,70 Meter hoch. Mittels Transporter kann er zu den betroffenen Stellen im Stadtgebiet gezogen werden. Der Wassertank fasst 500 Liter, was für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze ausreicht. Die Investitionssumme liegt bei rund 41 000 Euro. „Schmierereien wie bisher allein in Handarbeit zu entfernen, ist nicht mehr zu schaffen“, sagte Betriebsleiter Thomas Kretzschmar. Einer seiner Mitarbeiter zeigte bei einem ersten Einsatz an der Skateranlage am Brühl dann, was der neue Hochdruck-Reiniger kann.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Entfernung illegaler Graffiti von städtischen Bänken oder Stromkästen ist eine der Hauptaufgaben des Projektes Stadtsauberkeit. Die Aufträge vergibt der Stadtordnungsdienst. Im Einsatz sind über fünf Fachfirmen und seit Ende 2019 auch das städtische Graffititeam des Projektes „Stadtsauberkeit“. Dieses Team kommt aktuell vor allem bei Eilaufträgen zur Entfernung strafrechtlich relevanter Schmierereien zum Einsatz.

Von abö