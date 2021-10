Leipzig gibt Teich im Rosental auf

Leipzig

Seine besten Jahre liegen lange hinter ihm: Der große Teich am Rande der Rosentalwiese ist zugewachsen und die meiste Zeit ausgetrocknet. Nur nach sehr regenreichen Monaten wie in diesem Jahr führt er noch etwas Wasser im vorderen Teil. Künftig wird an ihn wohl nur noch eine Info-Tafel mit einer Aufschrift wie dieser erinnern: „Hier befand sich der Teich Rosentalwiese, der aufgrund der Prozesse des Klimawandels trockengefallen ist und kein dauerhaftes Wasser führt“.

Einst lebten sogar Fische im Teich

Leipzig gibt den Rosentalteich auf. Mit knapper Mehrheit hat sich der Stadtrat nun für diesen Weg entschieden. Lediglich mögliche Schäden an der Teichsohle sollen bis zum zweiten Quartal 2022 noch beseitigt werden. Damit wurden auch Hoffnungen vieler Leipzigerinnen und Leipziger auf einen Erhalt des Gewässers mit einem dauerhaft ausreichendem Wasserstand begraben. Einst lebten sogar Karpfen und Hechte in dem Teich, auf dem Jung und Alt in frostigen Wintern Schlittschuhlaufen konnten.

2013 war der Rosental-Teich (am linken Rand der Wiese) noch intakt und mit Wasser gefüllt. Quelle: Armin Kühne

Zu wenig Regen, zu niedriges Grundwasser

Das Problem: Der Teich speist sich wie viele andere Standgewässer auch nur aus Regen- und Grundwasser. „Der Grundwasserspiegel ist in den letzten Jahren gesunken und die Niederschlagsmenge hat, 2021 ausgenommen, in den letzten Jahren abgenommen“, sehen auch die Grünen im Stadtrat keine Alternative. Eine dauerhaft externe Versorgung von Teichen und Weihern mit Grundwasser lehnen sie aus ökologischen und ökonomischen Gründen ab.

So sah der Rosental-Teich 2018 aus: Durch ausbleibendes Wasser war er nicht nur ausgetrocknet. Die Dürre hatte schon zum Aufbrechen der Teichsohle geführt. Quelle: André Kempner

Dennoch, so hebt der Stadtbezirksbeirat Mitte hervor, sei der Teich Teil des gestalterischen Konzepts der historischen Parkanlage, die unter Denkmalschutz steht.

Varianten zur Wasserversorgung wurden untersucht

Auch vor diesem Hintergrund hatte das Amt für Stadtgrün und Gewässer bereits verschiedene Varianten für eine nachhaltige Stabilisierung des Wasserstandes geprüft. „Bisher leider ohne positive Ergebnis­se“, hebt Ordnungs- und Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) die Hände. Den Teich mit Grundwasser aus einem vorhandenen Brunnen zu befüllen, würde den ohnehin schon niedrigen Grundwasserspiegel in dem Areal weiter sinken lassen. Auch die Parthe als Wasserlieferant scheide aus, da das Fließgewässer ebenfalls zu wenig Wasser führt. „Die Versorgung des Teiches mit Löschwasser aus nahegelegenen Hydranten kommt aus Gründen der Ressourcenschonung auch nicht in Frage“, so Rosenthal. Und auch die Nutzung der Zoobewässerung scheidet aus, da die Vorräte auch dort knapp sind und der Zoo das Wasser selbst braucht.

Die vielleicht letzte Möglichkeit zur dauerhaften Stabilisierung des Wasserstands zumindest im vorderen Teil des Rosentalteiches könnte die Zuführung von Wasser aus dem Pleißemühlgraben sein. Bürgermeister Rosenthal: „Diese Option wird geprüft, sofern die Öffnung des Pleißemühlgrabens durch den Stadtrat beschlossen wird.“

Von Klaus Staeubert