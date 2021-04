Leipzig

Für viele Leipziger Radfahrer geht ein Traum in Erfüllung: Sie dürfen demnächst auf dem westlichen Abschnitt des Innenstadtrings radeln, der bislang für den Radverkehr gesperrt war. Die Stadt beginnt am Donnerstag mit den notwendigen Markierungen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Leipzig (ADFC) war dafür bis vor das Sächsische Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVB) gezogen (die LVZ berichtete). Die Stadt hatte diese Entwicklung wegen „massiver Sicherheitsbedenken“ zu verhindern versucht.

Stadt setzt OVG-Urteil vom Oktober 2018 um

Weil der ADFC in Bautzen erfolgreich war, will die Stadt jetzt nicht nur die Verbotsschilder abmontieren, sondern den Radverkehr auf dem gesamten westlichen Teil des Ringes – also im Dittrichring und im Martin-Luther-Ring – auf die Fahrbahnen verlegen. Im Abschnitt zwischen Käthe-Kollwitz- und Gottschedstraße soll auf dem Außenring zusätzlich einen Radfahrstreifen farblich grün markiert. Von der Gottschedstraße soll es dann in Richtung Süden bis zur Karl-Tauchnitz-Straße im Mischverkehr mit den Autos weiter gehen. In der Gegenrichtung soll der Radverkehr auf dem Innenring im Mischverkehr mit den Autos rollen. Auch auf dem kurzen Stück des Martin-Luther-Rings zwischen Harkortstraße und Nonnenmühlgasse wird ein neuer Radfahrstreifen eingepasst, um aus dem nördlichen Martin-Luther-Ring linksabbiegende Radfahrerinnen und Radfahrer sicher bis zum dortigen Radweg zu führen.

„Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat uns mit seinem Urteil eine klare Handlungsanweisung auferlegt, der wir planerisch seit dem Vorliegen des Urteils und nun erstmals für alle sichtbar gefolgt sind“, betonte am Dienstag Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadtverwaltung. Die Tatsache, dass Leipzig mehr als zweieinhalb Jahre Zeit benötigte, um das OVG-Urteil umzusetzen, begründete der Amtsleiter mit „einer Vielzahl komplexer Planungsprozesse“, die vor der Öffnung das Promenadenringes zu erledigen waren.

ADFC: Weitere Abschnitte müssen folgen

So sei beispielsweise die Freigabe des Radverkehrs ohne eine begleitende Neuprogrammierung der Ampelanlagen aus Sicherheitsgründen nicht möglich gewesen. Zudem hätte die Einordnung der Radfahrstreifen mit den Leipziger Verkehrsbetrieben abgestimmt werden müssen. Denn diese Änderungen dürften nicht dazu führen, den „lichten Raum“ der Straßenbahnen zu beeinträchtigen. Zudem wurden verschiedene Akteure wie die Polizeidirektion Leipzig und die AG Rad angehört und deren Hinweise eingearbeitet. Auch bauliche Anpassungen seien nötig gewesen, wofür – ebenso wie für die Markierungsarbeiten – mildes und trockenes Wetter Voraussetzung ist.

Der ADFC Leipzig begrüßt die Entwicklung. „Wir sind froh, dass dieses Urteil endlich umgesetzt wird“, erklärte Leipzigs ADFC-Vorsitzender Robert Strehler. „Aber dieser Schritt kann nur ein Anfang sein.“ Die nächsten Abschnitte des Promenadenrings sollten zügiger für die Radfahrer freigegeben werden. „Leipzig benötigt eine geschlossene Anlage, die das Umfahren des gesamten Rings möglich macht“, so Strehler. „Das ist ein zentraler Baustein für eine bessere Fahrradinfrastruktur in der Stadt.“

ADAC: Stadt schafft erhebliche Sicherheitsrisiken

Der Allgemeinde Deutsche Automobil-Club Sachsen (ADAC) kritisiert das Vorgehen der Stadt. „Diese Eingrenzung des motorisierten Verkehrs wird nicht zu einem besseren Miteinander aller Verkehrsteilnehmer führen“, erklärte Helmut Büschke, Vorstandsmitglied für Verkehr- und Technik des ADAC Sachsen. „Sie stellt vielmehr eine Gefährdung des Radverkehrs dar, weil Fahrbahnmarkierungen keinen Schutz bieten wie ein Bord auf separaten Radwegen.“ Außerdem greife die Stadt mit ihrem Schritt „erheblich“ in Leipzigs Hauptstraßennetz ein und beeinflusse damit den Innenstadtring, der die höchste Verkehrsbelegung und Verkehrsverteilerfunktion habe. „Aus unserer Sicht ist das eine Maßnahme, um den Fahrzeugverkehr weiter vom Promenadenring zu verdrängen, obwohl die Alternative – der Mittlere Ring – noch nicht komplett ausgebaut ist“, so Vorstand Büschke.

Rathaus will weitere Abschnitte freigeben

Leipzigs Stadtverwaltung beziffert die Kosten für die Markierungsarbeiten inklusive baulicher Anpassungen und geänderter Ampelschaltungen mit rund 44 000 Euro. Die Umprogrammierung der Ampelanlagen an der Kreuzung Karl-Tauchnitz-Straße/Martin-Luther-Ring sei bereits aus dem Luftreinhalteplan finanziert worden, heißt es im Technischen Rathaus.

Von Andreas Tappert