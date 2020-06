Leipzig hält an Weihnachtsmarkt 2020 fest

Leipzig

Großveranstaltungen wie das Stadtfest oder das Bachfest wurden abgesagt, doch das Leipziger Marktamt macht Hoffnung auf ein Stück Normalität. Trotz Corona und der Gefahr einer zweiten Welle setzt die kommunale Behörde auf zwei Spezialmärkte: die diesjährigen Markttage vom 25. September bis 4. Oktober und den Weihnachtsmarkt 2020 vom 24. November bis 23. Dezember. Laut Marktamtsleiter Walter Ebert sind die Vorbereitungen für die beiden beliebten Events in vollem Gange.

Außen das Alte Rathaus im Winter, innen Werbung fürs Deutsche Turnfest 2021 in Leipzig: Marktamtsleiter Walter Ebert mit der Weihnachtsmarkttasse 2020. Quelle: Dominic Welters

Bei seinen Planungen geht das 15-köpfige Marktamtsteam davon aus, dass Bestimmungen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) auslaufen. Laut Paragraf 5 der SächsCoronaSchVO sind Großveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 1000 Personen bis zum 31. August 2020 untersagt. „Wir setzen darauf, dass die Markttage und der Weihnachtsmarkt wie vorgesehen stattfinden können“, sagt Amtsleiter Ebert. „Das bedeutet natürlich nicht, dass aktuelle Vorsichtsmaßnahmen wie Hygiene- und Abstandsregeln plötzlich in den Wind geschlagen werden. Die müssen und werden wir berücksichtigen. Das Thema Corona bleibt präsent.“

Das Geschehen „entzerren“

Für die Markttage bringt Ebert „eine Entzerrung“ ins Spiel. Wie schon beim Wochenmarkt seit dessen Wiederbelebung Anfang April sollen Flächen mit genutzt werden, die einstmals keine Rolle spielten. „So bekommen wir etwas mehr Luft zwischen die einzelnen der 90 bis 100 Stände“, erläutert der 60-Jährige. Das Interesse bei den Händlern, an den Leipziger Markttagen teilzunehmen, sei groß. „Vor allem bei Gastronomen und Schaustellern; zwei Branchen, die in der Corona-Zeit arg gelitten haben“, so Ebert. Auch wenn das Event im Umfang und beim Programm denen der zurückliegenden Jahre gleichen soll, habe er einigen Bewerbern absagen müssen.

Es droht ein Losentscheid

Der Weihnachtsmarkt 2020 steht bei den Ausstellern gleichfalls hoch im Kurs. Einmal mehr hat es das Marktamt mit 450 bis 500 Bewerbungen zu tun. Ende Juli gehen die Zuschläge raus. 300 Buden sollen es auch in diesem Jahr sein. Für den Sonnabend vor dem vierten Advent ist die traditionelle Bergparade terminiert. Dass auf dem Platz vorm Alten Rathaus in diesem Jahr ein Bühnenprogramm steigt, glaubt Ebert eher nicht. Dazu seien die Verhältnisse zu beengt. „Möglicherweise ist auch nur ein , Weihnachtsmarkt light‘ möglich. Dann müssten wir Stände rausnehmen, was mir für die Händler leid täte. Ich möchte nicht entscheiden, wer kommen darf und wer nicht. Dann wird gelost“, sagt er.

Kindertasse soll’s online geben

Und noch eine besondere Nachricht hat der Marktamtsleiter. Egal wie sich die Corona-Lage entwickelt: Die überaus begehrte Kindertasse mit dem noch geheimen diesjährigen Motiv soll kurz vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes erstmals online zu bestellen sein. „Damit niemand umsonst in der Schlange steht und am Ende wieder Tränen vergießt“, sagt Ebert.

