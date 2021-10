Leipzig hängt mit Planungen zum Ausbau des Straßenbahnnetzes hinterher

Leipzig

Vor genau zwölf Monaten hatte der Stadtrat einen zukunftsweisenden Beschluss zur Verkehrswende gefasst: Nach Jahren der Schrumpfung soll das Leipziger Straßenbahnnetz erstmals wieder ausgebaut werden. Für drei konkrete Netzerweiterungen erhielt das Dezernat von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) daher den Auftrag, sofort mit den Vorplanungen zu beginnen.

Doch schon nach einem Jahr fällt die Bilanz ernüchternd aus. Von den drei großen Erweiterungsprojekten seien bislang die Untersuchungen zu lediglich einem Vorhaben – der sogenannten Südsehne von Grünau bis zum Zentrum-Südost – begonnen worden, räumt Baubürgermeister Dienberg jetzt ein.

Für dieses Projekt werde seit dem viertem Quartal 2020 eine Machbarkeitsstudie unter Federführung des Verkehrs- und Tiefbauamtes erstellt. „Mit dem Abschluss der Untersuchungen rechnen wir zum ersten Quartal 2022“, so Dienberg. Mehr sei „in Anbetracht der übrigen Aufgabenstellungen im Verkehrs- und Tiefbauamt und bei den Leipziger Verkehrsbetrieben nicht möglich“ gewesen.

Thekla-Süd und Wahren-Link haben noch nicht angefangen

Die Machbarkeitsstudie zum sogenannten Wahren-Link, einer neuen Tram-Verbindung zwischen der Straßenbahnhaltestelle am Wahrener Rathaus und dem S-Bahnhof Wahren, soll noch in diesem Jahr starten. „Wir rechnen mit einer Bearbeitungszeit von zirka anderthalb Jahren, sodass die Ergebnisse im zweiten Quartal 2023 vorliegen werden“, kündigt Dienberg an.

Einen Termin für den Projektstart zur Netzerweiterung in Thekla-Süd kann der Bürgermeister hingegen noch nicht nennen.

„Der Beschluss hieß: sofortiger Planungsbeginn“, zeigt sich die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Stadtrat, Franziska Riekewald, ungehalten. Sie befürchtet, dass dieses „Versäumnis in der Verwaltung“ den geplanten Ablauf torpediert. Denn: „Ziel ist es, 2030 die erste Streckenerweiterung zu eröffnen“, so Riekewald.

Dienberg nennt Trassenerweiterung bis 2030 „ambitioniert“

Hundertprozentig sicher, dass dies noch gelingen wird, ist sich Dienberg offensichtlich nicht. „Das ist ambitioniert“, sagt er, „und wenn wir uns alle miteinander ranhalten, ist es hoffentlich möglich.“

Dabei ist allen längst klar, dass die Verkehrswende die wohl anspruchsvollste Aufgabe dieser Dekade ist und die wachsende Auto-Flut sich nur dann wird wirksam eindämmen lassen, wenn es in Leipzig einen besseren und leistungsfähigeren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt. Doch jedes Jahr Zeitverlust gefährdet das Ziel. Denn der Aufwand für solche Verkehrsprojekte ist angesichts zahlreicher Vorschriften, Umweltverträglichkeitsprüfungen und erforderlicher Flächenkäufe so groß, dass Experten davon ausgehen, dass sich selbst bei optimalem Planungs- und Bauablauf neue Trassen frühestens nach acht Jahren in Betrieb nehmen lassen.

Diese drei Straßenbahnstrecken sollen als erstes neu gebaut werden. Quelle: Patrick Moye

Diese Strecken sind geplant:

Südsehne

Strecke: Von Grünau bis Zentrum-Südost über Brünner Straße/Grünauer Allee, Schleußiger Weg, Kurt-Eisner-Straße, Semmelweisstraße bis Prager Straße mit Abzweig Semmelweisstraße über Straße des 18. Oktober zum Bayerischen Bahnhof

Von Grünau bis Zentrum-Südost über Brünner Straße/Grünauer Allee, Schleußiger Weg, Kurt-Eisner-Straße, Semmelweisstraße bis Prager Straße mit Abzweig Semmelweisstraße über Straße des 18. Oktober zum Bayerischen Bahnhof Länge: 7,2 Kilometer

7,2 Kilometer Zahl der Haltestellen: 14 bis 16

14 bis 16 Geschätzte Baukosten: 104 Millionen Euro

104 Millionen Euro Nutzen: sehr hohes Nachfragepotenzial aufgrund hoher Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsdichte, Entlastung der Innenstadttrassen

Thekla-Süd

Strecke: Endstelle Thekla bis Oelsnitzer Straße über Theklaer Straße und Zschopauer Straße

Endstelle Thekla bis Oelsnitzer Straße über Theklaer Straße und Zschopauer Straße Länge: 1,6 Kilometer

1,6 Kilometer Zahl der Haltestellen: 4 bis 5

4 bis 5 Geschätzte Baukosten: 25 Millionen Euro

25 Millionen Euro Nutzen: überdurchschnittliches Nachfragepotenzial, da Nordanbindung zum Technischen Zentrum Heiterblick sowie bessere Erschließung der Ortslage Thekla und des Wohngebietes Thekla-Süd

Wahren-Link

Strecke: S-Bahnhof Wahren/Travniker Straße über Linkelstraße zur Straßenbahnwendeschleife auf dem Pater-Aurelius-Platz

S-Bahnhof Wahren/Travniker Straße über Linkelstraße zur Straßenbahnwendeschleife auf dem Pater-Aurelius-Platz Länge: 1,3 Kilometer

1,3 Kilometer Zahl der Haltestellen: zwei bis drei

zwei bis drei Geschätzte Baukosten: 10 Millionen Euro

10 Millionen Euro Nutzen: Anschluss des S-Bahnhofs Wahren an das Straßenbahnnetz sowie bessere Tram-Anbindung von Lindenthal-Süd und der Paul-Robeson-Oberschule.

Von Klaus Staeubert