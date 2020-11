Leipzig hat Angst vor Tauchas Kaufland-Markt

Taucha

Ein Abwägungsbeschluss für den Bebauungsplan „Erweiterung Kaufland“ stand am Donnerstagabend auf der Tagesordnung des Tauchaer Stadtrates. Für den Neubau und die damit einhergehende Erweiterung des Einkaufsmarktes in der Portitzer Straße hatten Behörden, Verbände und Institutionen ihre Stellungnahmen abgegeben, die in der Beschlussvorlage berücksichtigt oder lediglich zur Kenntnis genommen wurden. Das neue Kaufland-Gebäude wird in der Nachbarschaft des jetzigen Marktes mit einer Verkaufsfläche von rund 3500 Quadratmetern errichtet. Das sind 1000 Quadratmeter mehr als bisher. Für die Stadt Leipzig ist das offenbar ein Problem. Nach mehrmals gewährter Verlängerung des Termins für die Abgabe einer Stellungnahme gab die Messestadt unter Gremienvorbehalt schließlich „erhebliche Bedenken“ zum B-Plan zu Protokoll und führte aus, dass es sich bei dem angestrebten Vorhaben um eine „signifikante Erweiterung“ handele, die „überörtliche Auswirkungen erwarten lässt“. Deshalb erfolge der Hinweis, dass es für die Beurteilung dieser Auswirkungen noch einer „vertiefenden Auswirkungsanalyse“ bedarf.

Parthestadt wundert sich

Im Tauchaer Rathaus löste diese ablehnende Stellungnahme Verwunderung aus, da sie die gegenwärtige Realität nicht richtig widerspiegele. „Bei einer Untersuchung zu unserem Einzelhandelskonzept wurde festgestellt, dass ein Drittel der Kaufkraft für Waren des täglichen Bedarfs aus Taucha abfließt“, sagt Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Taucha hat das Paunsdorf Center quasi vor der Tür. Dort gibt es unter anderem einen sehr großen Kaufland-Markt, ebenso kurz vor Taucha auf Leipziger Flur in der Torgauer Straße. Auch das benachbarte Portitz-Center in Leipzig wird gern von Tauchaern besucht. „Wir können natürlich nicht vorschreiben, wo man einkaufen geht. Aber wir können Angebote schaffen, damit die Kaufkraft in der Stadt bleibt. Und das wollen wir“, so Meier. Dass nun aber wegen der Kaufland-Erweiterung aus Leipzig Kaufkraft in die Parthestadt abließen könnte, das sehe er nicht.

Gutachten: Projekt verbessert Versorgungssituation

Um diese Ansicht fachlich und sachlich begründen zu können, war Taucha dem Hinweis der Landesdirektion gefolgt und hatte ein entsprechendes Gutachten anfertigen lassen. Darauf berief sich die im Rathaus für das Verfahren zuständige Mitarbeiterin Maritta Mandry und führte im Stadtrat aus, dass die Bedenken des großen Nachbarn unbegründet sind. Konkret wird im Abwägungsbeschluss zur Leipziger Stellungnahme unter anderem angemerkt, dass der Kaufland-Markt einen Großteil seines Umsatzes aus dem näheren Umfeld generieren wird und deshalb ein Nahversorgungsbetrieb ist. Zudem seien aus Gutachtersicht durch die Erweiterung der Verkaufsfläche keine städtebaulich negativen Auswirkungen zu erwarten. Im Gegenteil: Der Markt könne die Versorgungssituation in Taucha maßgeblich verbessern und bestehende Kaufkraftabflüsse verringern.

Der Abwägungsbeschluss passierte einstimmig das Gremium. Wegen einer inhaltlichen Änderung in einem anderen Punkt muss er allerdings noch einmal öffentlich ausgelegt werden.

Von Olaf Barth