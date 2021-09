Leipzig

Die Corona-Inzidenz hat nun auch in Leipzig die Schwelle von 35 überschritten. Damit könnten ab Ende dieser Woche verschärfte Corona-Regeln in der Messestadt gelten. Denn das Stufenmodell der aktuellen Sächsischen Corona-Schutzverordnung sieht vor, dass diese in Kraft treten, wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge die 35er-Marke überschreitet. Nach der 5+2-Regel würden dann am übernächsten Tag in Leipzig in vielen Bereichen die 3G-Regelung und die Pflicht zur Kontakterfassung gelten.

Am Montag war in Leipzig laut Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 36,5 registriert worden. Damit hat sich der Aufwärtstrend der vergangenen Tage fortgesetzt: Während der Inzidenzwert am Mittwoch vergangener Woche noch bei 20,1 lag, war er innerhalb weniger Tage auf 30,0 am Sonnabend gestiegen. Sollte die Ansteckungsrate bis Freitag weiter über der 35 liegen, müssen Gäste ab dem Sonntag beim Restaurant- oder Kinobesuch nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Außerdem müssen ihre Kontakte erfasst werden. Das gilt auch bei Indoor-Sport, körpernahen Dienstleistungen, dem Besuch im Club oder touristischen Übernachtungen in Hotels.

RB spielt trotz 35er-Inzidenz vor 34.000 Fans

Weil die verschärften Regeln auch Einschränkungen für Großveranstaltungen nach sich ziehen, dürften am Montag besonders Fußball-Fans mit Bangen auf die gestiegene Inzidenz in Leipzig geblickt haben. Denn am Sonnabend spielt RB Leipzig gegen Bayern München, erstmals seit März 2020 sollen 34.000 Fans live dabei sein können. Allerdings dürfen mit Überschreiten der 35er-Schwelle bei Events nicht mehr als 25.000 Gäste zeitgleich anwesend sein.

Bereits am Montagnachmittag teilte RB Leipzig allerdings mit: alle Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber werden bis Mittwoch ihr Ticket erhalten, es gebe keine Änderung am bereits genehmigten Hygienekonzept. Das Spiel findet wie geplant vor 34.000 Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Das lässt die Corona-Schutzverordnung zu: Selbst wenn die Inzidenz bis Freitag weiterhin hoch bleibt, treten die Änderungen erst zwei Tage später – also am Sonntag – in Kraft.

Weitere sächsische Kreise und Städte über der 35

Neben Leipzig hatte zuvor am Sonntag Dresden die Marke von 35 überschritten. Damit könnten in der sächsischen Landeshauptstadt bereits am Sonnabend strengere Regeln gelten. Im Landkreis Zwickau wird das schon ab Mittwoch der Fall sein: Hier wurde mit einer Inzidenz von über 50 am Montag den fünften Tag in Folge die Schwelle für verschärfende Maßnahmen überschritten. Obwohl die Inzidenz in Sachsen kontinuierlich steigt, ist der Freistaat im bundesweiten Vergleich nach Sachsen-Anhalt das Land mit der niedrigsten Ansteckungsrate.

Von Lilly Günthner