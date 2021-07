Leipzig

Leipzig nimmt ein neues Großprojekt in Angriff. Das Areal rund um das Stadion von RB Leipzig soll in den nächsten Jahren umgestaltet werden. Vom Tisch ist ein Parkhaus auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmstadions. Dort will die Stadt in Eigenregie ein Sportmuseum mit tausend Quadratmetern Fläche gleich hinter der noch bestehenden Tribüne errichten, wie Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Mittwoch vor Journalisten vorstellte. Gegenüber ist eine dreizügige Grundschule mit Turnhalle vorgesehen. Perspektivisch soll auf dem Parkplatz der benachbarten Arena ein Parkhaus entstehen. Zudem soll ein Café entstehen.

Die Anwohnerparkplätze auf dem mittleren Stadionvorplatz sollen in bisheriger Zahl erhalten bleiben, aber neu angeordnet werden. Neben den Kassenhäuschen ist den Plänen zufolge ein weiterer Zugang für 9000 Fans zum Stadion vorgesehen. Der Hauptzugang zur Spielstätte von RB Leipzig entsteht dem Entwurf zufolge auf der Festwiese. Dafür soll der Rasen einen befestigten Weg erhalten.

Der heutige Robert-Koch-Platz soll in den nächsten Jahren erweitert werden. Dann steht ab 2028 dafür die Fläche der Container-Schule zur Verfügung. Gestärkt werden soll auch das Band der doppelten Linden-Allee an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Alte Elster soll dagegen nicht geöffnet werden, auch das wurde im Vorfeld diskutiert.

Seit Anfang 2020 wird durch das Leipziger Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten der entsprechende Masterplan für das Stadionumfeld erarbeitet. Es umfasst das Gebiet von der Nordanlage bis zur Capastraße im Westen. Nach der Sommerpause sollen die Pläne dem Stadtrat vorgestellt werden. Dann beginnt auch die Beteiligung der Öffentlichkeit.

Von Jens Rometsch/Matthias Roth