Leipzig

Egal ob vegetarisch oder vegan, paleo oder glutenfrei, regional oder klimaneutral: Die Ernährungstrends der vergangenen Jahre weisen allesamt in Richtung „gesund und umweltfreundlich“. Bislang liegt die Verantwortung dabei in erster Linie beim Verbraucher – an strukturellen Problemen wie Massentierhaltung, langen Transportwegen, Überproduktion oder landwirtschaftlichen Monokulturen änderte das wenig.

Berlin und Köln sind Vorreiter

Um eben jene Probleme anzugehen, bedarf es stattdessen politischen Einflusses und einer umfangreicheren Organisationsstruktur. Und nun ist Leipzig auf gutem Weg, genau das zu erreichen. Denn seit Samstag gibt es in der Messestadt einen Ernährungsrat in Form eines Vereins. Die ersten deutschen Ernährungsräte bildeten sich bereits 2016 in Berlin und Köln. Leipzig ist also spät dran. Doch wie heißt es so schön: Besser spät als nie.

Es gehe um Vernetzung, Bildung, die Organisation von Info-Veranstaltungen und politische Arbeit, sagt Susanne Brehm, eine der Initiatorinnen des Vereins. „Wir möchten das lokale System beeinflussen und dabei möglichst viele Leute mitnehmen und zum Mitmachen anregen“, erklärt sie. Das klingt zunächst abstrakt, doch das erste Vorhaben des Vereins hat ein ganz konkretes Ziel: einen Flächennutzungsantrag für die kommunalen Landwirtschaftsflächen – aktuell rund 1800 Hektar – einzubringen, um sie örtlichen, ökologischen Erzeugern zur Verfügung zu stellen. Mittelfristig sei es das Ziel, Anlaufstelle und Ansprechpartner für Bürger zu werden, die sich einen Überblick über regionale Produzenten verschaffen wollen und darüber, wo sie deren Produkte erwerben können.

Umweltbürgermeister lobt Initiative

Dabei kann der frisch gegründete Ernährungsrat gleich in doppelter Hinsicht auf Unterstützung zählen. Einerseits durch das Rathaus, wie Heiko Rosenthal (Linke) im Rahmen der Vereinsgründung versicherte. Der Umweltbürgermeister lobte, dass eine solche Initiative aus der Gesellschaft heraus entstanden sei, zeigte sich „dankbar, dass es jetzt einen Ernährungsrat gibt“, und verwies dabei insbesondere auf die Themen Klimaneutralität, Biodiversität und Nitratbelastung.

Andererseits kann der Verein bereits jetzt auf die Unterstützung zahlreicher lokaler Initiativen und örtlicher Produzenten setzen. Unter anderem stellten sich am Wochenende die Ölmühle Leipzig, das Saat-Gut Plaußig, die NaturBackStube aus Connewitz, die Obstgenossen oder die Vereine Hayati und Vollkornminze vor – um nur einige zu nennen. Sie alle legen ihren Fokus auf regionale, nachhaltige Produktion oder setzen sich für gesunde Ernährung beziehungsweise Wissensvermittlung in Schulen oder im öffentlichen Grün, beispielsweise im Rahmen des Projekts „Der Essbare Palmengarten“, ein.

Neue Mitstreiter gern gesehen

Die Gesundheit der Leipziger fördern, die regionale Wirtschaft nachhaltig stärken und damit letztlich einen Beitrag für eine bessere Welt leisten – die Ziele der Mitglieder des Ernährungsrates sind ambitioniert, was sie aber nicht minder relevant macht. Man wolle progressiv vorangehen und zumindest auf kommunaler Ebene einen entscheidenden Beitrag leisten. Als Schnittstelle zwischen Verbrauchern, Unternehmern, Forschern und Politik. Neue Mitglieder und Mitstreiter sind gern gesehen.

Infos: www.ernaehrungsrat-leipzig.org. Bei allgemeinen Fragen ist der Ernährungsrat unter der E-Mail-Adresse ernaehrungs@knoe.org erreichbar.

Von Christian Neffe