Leipzig hat zweitniedrigsten Krankenstand in Sachsen

Leipzig

Erwerbstätige in Leipzig haben sich 2018 seltener beim Arbeitgeber krank gemeldet. Um 0,2 Prozentpunkte ist der Krankenstand im Vergleich zu 2017 gesunken. Mit 4,2 Prozent hat die Stadt den zweitniedrigsten Krankenstand in Sachsen, direkt nach Dresden (4,1 Prozent). Der höchste Krankenstand hingegen ist im Landkreis Bautzen mit 5,7 Prozent verzeichnet worden.

Vergleich des Krankenstands auf Bundes-, Sachsen- und Leipzig-Ebene in 2017 und 2018 Quelle: DAK-Gesundheit

Dem Gesundheitsreport nach sanken die Fehltage bei psychischen Erkrankungen wie Depression und Angstzustände. Lag ihr Anteil am gesamten Krankenstand im Jahr 2017 noch an zweiter Stelle, sind die Ausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen 2018 um 16 Prozent und damit am stärksten von allen Diagnosen gesunken.

Erkältungen häufigster Grund für Ausfälle

Auch bei Muskel-Skelett-Erkrankungen ist eine deutliche Verbesserung festzustellen. Waren Rückenschmerzen und Ähnliches 2017 noch die Hauptkrankheitsursache in Leipzig, sind 2018 acht Prozent weniger Ausfälle aufgrund dieser Diagnose verzeichnet worden.

Am häufigsten haben die Leipziger wegen Atemwegserkrankungen von der Arbeit gefehlt. Ausfälle wegen Bronchitis, Mandelentzündungen und Erkältungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent an und rangieren damit auf Platz eins der häufigsten Krankheitsursachen in Leipzig.

Von Elena Boshkovska