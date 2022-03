Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:

AWO Familienbildung Muldental packt Mama-Baby-Pakete In Zusammenarbeit mit der Stadt Wurzen hilft die AWO Familienbildung Muldental geflüchteten ukrainischen Familien mit Babys in der polnischen Partnerstadt Milicz.



Damit die Mama-Bayby-Pakete sofort einsatzbereit sind und direkt verteilt werden können, wurden Packlisten nach Altersgruppen vorbereitet (siehe Facebook-Post).



Die beschrifteten Stoffbeutel nehmen folgende Annahmestellen entgegen:

Grimma , AWO-Freizeittreff "Fritz", Frauenkirchhof 1

Dienstag, 8. März, 11 bis 12 Uhr



Bad Lausick , AWO Kinder- und Jugendhaus, Turnerstraße 1a

Dienstag, 8. März, 12 bis 17 Uhr



Wurzen , AWO Familientreff am Markt, Badergasse 2

Mittwoch, 9. März, 11 bis 14 Uhr

Freitag, 11. März, 11 bis 13 Uhr

Ärztekammer Sachsen sammelt für medizinische Versorgung Um möglichst schnell medizinische Hilfe zu ermöglichen, ruft die Sächsische Landesärztekammer zu Spenden auf.

Antworten auf die wichtigsten Fragen Wo werden Sachspenden benötigt, wie kann ich Flüchtlingen einen Schlafplatz anbieten oder wo kann ich mich am besten vernetzen. Wir geben einen Überblick, welche Unterstützung aktuell besonders sinnvoll ist.

Leipziger Spenden-Aktion knackt Marke von 100.000 Euro

Die Stadt Leipzig und die L-Gruppe starteten vergangenen Donnerstag zur Unterstützung von Schutzsuchenden ihre Spenden-Aktion - und bereits nach vier Tagen wurde die 100.000-Euro-Marke geknackt. „Wir freuen uns riesig über das große Engagement und danken alle Unterstützern", sagt Michael M. Theis, Geschäftsführer der Leipziger Gruppe. „Unser gemeinsames Ziel bleibt aber auch weiterhin ein hohes: Wir wollen eine Spendensumme in Höhe von 609.869 Euro sammeln - also 1 Euro pro Leipziger. Ein Beitrag, den jeder von uns leisten kann."



Auf www.leipziger-crowd.de/ukraine-hilfe kann jeder, der helfen möchte, einen Beitrag für die Unterstützung von Schutzbedürftigen leisten. Die Leipziger Gruppe übernimmt alle Gebühren.



Welchen Bedarf es genau gibt und wie verteilt wird, passiert in enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig und vor allem mit den Vereinen und Hilfsorganisationen.









Hier können Sie spenden Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine befinden sich Millionen Menschen auf der Flucht. Auch in Sachsen sind bereits Flüchtlinge eingetroffen, weitere werden erwartet. In Leipzig und Sachsen möchten viele Menschen helfen: Was Sie jetzt tun können.





Lindenauer Kirchencafé sammelt Spenden für Geflüchtete



Gesucht werden dringend Schlafsäcke und Decken, Hygieneartikel wie Seife, Waschmittel, Duschbad, Shampoo, Zahnbürsten- und pasta, Tampons und Binden, Windeln, Babycreme, Desinfektionsmittel, Masken und Taschentücher.

Bitte beachten: Kleidung, Schuhe und Nahrung werden nicht entgegengenommen.



Die Sachspenden können bis Donnerstag bzw. Freitag an folgenden Annahmestellen abgegeben werden:

Lindenauer Kirchencafé , Karl-Heine-Straße 110, 04229 Leipzig

Montag bis Donnerstag (10. März) 9 bis 12 Uhr, 15 bis 18 Uhr

Turnhalle des Montessori-Schulzentrums , Alte Salzstraße 65, 04209 Leipzig

Montag bis Donnerstag 7.30 bis 8.30 Uhr, 13.30 bis 15-30 Uhr, Freitag (11. März) 7.30 bis 8.30 Uhr



Dringend benötigt werden auch helfende Hände für die Annahme, zum Sortieren und Beladen. Wenn Sie diese Aktion unterstützen wollen, wenden Sie sich direkt an Pfarrer Glombitza unter der 0174-9186154.







Wir begrüßen Sie zu unserem Newsblog "Leipzig hilft". Wir berichten hier ab sofort über Aktionen und Unterstützung aus Leipzig sowie der Region für die Opfer des Kriegs in der Ukraine.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ