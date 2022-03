Leipzig

Es ist erst wenige Monate her, dass der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hier bei uns die große Leipziger Rede zur Demokratie hielt. Er erinnerte uns Leipzigerinnen und Leipziger auf dem Lichtfest daran, wie hart jeder selbst für den Erhalt der Demokratie arbeiten muss. Der ehemalige Profi-Boxer sagte damals:„Ohne Kampf, ohne Enttäuschungen, ohne Wunden gibt es keinen wirklichen Sieg.“ Was zählt sei: Durchhalten, niemals aufgeben, der Glaube an sich und das eigene Land. Wie wahr diese Worte in diesen Tagen geworden sind.

Leipzig ist die Partnerstadt von Kiew. Das ist in Friedenszeiten eine große Ehre – nicht nur, weil die Partnerin eine Weltstadt, fünfmal größer und noch älter als Leipzig ist. Jetzt wird die junge ukrainische Demokratie von einem Despoten attackiert, haben Hunderttausende in Todesangst ihr Zuhause verlassen. Wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit etwas zu tun? Es gibt bereits Dutzende Menschen in der Stadt, die anpacken, loslegen, helfen. Spätestens am Mittwoch will die Stadt Leipzig eine Liste veröffentlichen, auf der jede und jeder eine Möglichkeit finden kann, sich einzubringen. Hier kann sich der Partnerstadt-Gedanke in wirklichem Handeln zeigen.

Denn es ist Krieg in Europa. Was vor einer Woche noch unvorstellbar schien, ist nun Wirklichkeit. Leipzig sollte tun, was möglich ist, um zu helfen.

Von Matthias Puppe