Leipzig hilft vietnamesischem Hospital mit Schnelltests gegen Corona-Pandemie

Leipzig

In Deutschland inzwischen alltägliches Gebrauchsgut, in Vietnam noch immer rar: 4500 Antigentests haben Leipziger Unternehmen und Privatpersonen gespendet, um dem Militärhospital 125 in Ho-Chi-Min-Stadt dringend benötigte Corona-Schnelltests bereitzustellen. Initiiert und koordiniert wurde die Spendenaktion vom Verein Deutsch-Vietnamesisches Haus, dem Amt für Wirtschaftsförderung und dem Referat Internationale Zusammenarbeit.

Das Militärhospital 125 ist eines der größten Krankenhäuser für die Bevölkerung von Südvietnam. Im April 2020 zählte es zu den ersten Unterstützern, die dem Universitätsklinikum Leipzig und dem städtischen Klinikum St. Georg rund 10 000 textile Masken sowie medizinische Schutzausrüstungen zur Verfügung stellten – ermöglicht durch eine vietnamesische Ausnahmegenehmigung zu Beginn der Pandemie, als dafür in Deutschland riesiger Bedarf bestand.

OBM Jung lobt Beziehung zu Vietnam

„Mit der heutigen Spende können wir uns für die nicht selbstverständliche Hilfsbereitschaft im letzten Jahr revanchieren und unsere vietnamesischen Freunde im Kampf gegen das Virus unterstützen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung. „Einmal mehr hat sich die enge Beziehung zwischen Leipzig und Vietnam bewährt – wie es sein soll auch in den Zeiten einer globalen Pandemie, die wir nur im weltweiten Miteinander bewältigen können.“

Alexander Redeker, Vorstandsvorsitzender des Vereins Deutsch-Vietnamesisches Haus,fügte hinzu: „In schwierigen Zeiten zeigt sich wahre Freundschaft. Wir freuen uns, dass aus unserem Wunsch nach Unterstützung Realität geworden ist.“

Dank an Verein und Sponsoren

Beide dankten für die breite Unterstützung: „Unser gemeinsamer Dank gilt den Mitgliedern des Vereins Deutsch-Vietnamesisches Haus, den beteiligten städtischen Ämtern sowie besonders allen Spendern: der Leipziger Messe, dem Klinikum St. Georg, dem Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg, dem Konsum Leipzig, der Aone Deutschland, der Sigma Medizin-Technik und nicht zuletzt den zahlreichen Privatpersonen.“ Die Selbsttests wurden am Donnerstag auf die Reise nach Südvietnam geschickt.

Von lvz