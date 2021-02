Leipzig holt sich den Pleißemühlgraben zurück

Leipzig

„Der Pleißemühlgraben ist ein künstlich angelegter Nebenarm der Pleiße im Stadtgebiet von Leipzig.“ So steht es bei Wikipedia. Und gleich darunter, dass der nördlichste, etwa 580 Meter lange Abschnitt vom Naturkundemuseum bis zur Schnittstelle mit der Parthe auf dem Zoo-Gelände 1951 verfüllt wurde.

Genau 70 Jahre danach hat die Stadtverwaltung jetzt Pläne fertiggestellt, wie der oft als Synonym für Leipzig verwendete Flusslauf wieder zurückgeholt werden soll. Und zwar nicht nur im Waldstraßenviertel, sondern auch südlich davon – vor der zurzeit im Umbau befindlichen Hauptwache der Feuerwehr.

Beschlussvorlage für den Stadtrat noch nicht freigegeben

Der ganze Bereich von der Käthe-Kollwitz-Straße bis in den Zoo hinein soll künftig wieder als Pleißemühlgraben im Stadtbild sichtbar sein. Um welchem Bereich es geht, zeigt die hier folgende Karte.

Eine Beschlussvorlage für den Stadtrat zu dem Millionen-Projekt ist eigentlich fertig, aber von der Rathausspitze noch nicht freigegeben, war jüngst bei einem Vor-Ort-Termin am Haupteingang des Rosentals zu erfahren.

Auf LVZ-Nachfrage im Rathaus gab es aber nur dünne Antworten. Es sei unschicklich, Details bekannt zu geben, bevor die Stadtspitze alles in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters abgesegnet hat, hieß es unter anderem. Jedoch wurde zumindest auf das „Arbeitsprogramm 2023“ von eben jenem Oberbürgermeister verwiesen. Dort steht unter der Überschrift „Pleiße ans Licht“, dass der „Abschnitt Käthe-Kollwitz-Straße bis Ranstädter Steinweg fortführend bis Parthe/Zoo“ ab 2023 wieder hergestellt werden soll.

Mit dem Pleißemühlgraben indirekt zusammen hängt der Bau der Erlebniswelt „Feuerland" im Leipziger Zoo. Nach langen Verzögerungen soll der erste Spatenstich für das 25-Millionen-Euro-Projekt nun in diesem Jahr erfolgen. Unter anderem entstehen Meerwasserbecken für Pinguine und Robben, ein mit Netzen gesicherter Seevogel-Bereich und ein 140 Meter langer Unterwassertunnel für die Besucher.

Erst später kämen die Bereiche in der Simson-/Lampestraße sowie in der Wundtstraße an die Reihe – dort fließt das Wasser ebenfalls noch durch unterirdische Wölbleitungen. Ziel der Stadt sei, bis 2030 den ganzen Pleißemühlgraben wieder herzustellen – und zwar meist im historischen Verlauf. Nur neben der Leipziger Hauptfeuerwache soll er bekanntlich ahistorisch direkt an den Goerdelerring verlegt werden.

Stadtbezirksbeirat forderte mehr Informationen

Das viele Millionen schwere Wasserbauprojekt bildete schon den Rahmen für bizarre Vorgänge, die sich vor drei Monaten am Haupteingang des Rosentals in der Emil-Fuchs-Straße abspielten. Wie berichtet, wurden dort neben dem früheren Wirtschaftseingang des Zoos mobile Zäune aufgestellt, die auch Teile des benachbarten Parks in Besitz nahmen. Außerdem fanden Arbeiten an Wegen und Erdhügeln statt, Pfosten für neue Zäune wurden im Erdreich verankert. Anwohner wunderten sich und informierten den Bürgerverein Waldstraßenviertel, dass erneut Bäume gefällt worden seien. Vereinschef Jörg Wildermuth verlangte Auskunft vom Rathaus, bekam sie zunächst nicht.

Auch an den ebenfalls nicht informierten Stadtbezirksbeirat Mitte wandten sich viele Bürger, erzählte dessen Mitglied Falk Warnecke (CDU) nun bei dem Vor-Ort-Termin. Auf Antrag des Beirats erläuterten dabei Vertreter des Zoos und verschiedener Ämter, was es mit dem inzwischen fertiggestellten, neuen Zaun und einem Flächentausch am Rand des Rosentals auf sich hat.

Rampe zum Tribünen-Hügel wieder gestrichen

Dadurch sollten zwei Vorhaben ermöglicht werden, die beide der Lebensqualität in Leipzig dienten. Einerseits gehe es um die Wiedergeburt des Pleißemühlgrabens, andererseits um den Bau der Erlebniswelt „Feuerland“ im Zoo. Der erste Spatenstich für diese Landschaft mit übernetztem Seevogel-Bereich, Becken für Pinguine und Robben sowie einem 140 Meter langen Unterwassertunnel werde (nach mehreren Verzögerungen) 2021 erfolgen.

Corona-konformer Ortstermin am neuen Zoo-Zaun im Rosental: Jörg Wildermuth (ganz links) vom Bürgerverein Waldstraßenviertel und Falk Warnecke (daneben) vom Stadtbezirksbeirat Mitte wurden durch Vertreter des Zoos sowie städtischer Ämter über die jüngsten Änderungen und weitere Pläne informiert. Quelle: Jens Rometsch

Allerdings kann zu dem Hügel mit riesiger Zuschauertribüne im „Feuerland“ nun doch keine langsam ansteigende Rampe hinauf führen, erläuterte Johannes Becker, Prokurist und Bauchef bei der Zoo Leipzig GmbH. Um die Rampe zu bauen, hätte der Tiergarten Flächen vom Eingangsweg ins Rosental an der Emil-Fuchs-Straße gebraucht. „Dagegen haben sich alle Beteiligten entschieden, gerade um das Rosental zu schützen“, sagte er. Stattdessen schaffe der Zoo für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer nun vier Fahrstühle im „Feuerland“.

Neuer Flusslauf für Zoo-Besucher kaum einsehbar

Laut Michael Götz vom Liegenschaftsamt wurde Anfang 2020 ein Tauschvertrag zu den jeweils benötigten Flächen geschlossen. Der Zoo bekam 1196 Quadratmeter neben dem Fußweg ins Rosental von der Stadt. Im Gegenzug erhielt die Stadt 2056 Quadratmeter mitten im Zoo, um auf diesem Streifen den Pleißemühlgraben an seinem historischen Ort wieder herstellen zu können. Leider würde er dann zum Großteil durch einen Wirtschaftsbereich fließen, also für die Zoo-Besucher nach aktuellem Stand nicht sichtbar sein.

Als vor langer Zeit der Masterplan für den „Zoo der Zukunft“ erstellt wurde, hatte offenbar niemand intensiver an den Pleißemühlgraben gedacht. Schon in den 1950er Jahren wurde der innerstädtische Pleißearm für verzichtbar gehalten. Sein Wasser war so stark durch die Braunkohleindustrie im Leipziger Südraum verpestet, dass es als nicht mehr zumutbar für die Tiere und Besucher des Zoos galt.

Parthe in Gohlis war einst der Pleißemühlgraben

Statt die Industrie zum Umweltschutz zu zwingen, wurde damals der Pleißemühlgraben am Naturkundemuseum gekappt und in den Elstermühlgraben umgeleitet. In das dadurch trocken gefallene Flussbett im Waldstraßenviertel kamen Steine und Erde. Ursprünglich floss die Parthe im Zoo in den Pleißemühlgraben hinein. 1951 bekam die Parthe das dortige Bett des Pleißemühlgrabens aber für sich allein. Übrigens führt es dann immer am Rand von Gohlis entlang und mündet es erst deutlich weiter nördlich – unweit vom Heuweg – in Leipzigs größten natürlichen Flusslauf: die Weiße Elster.

Der Leipziger Pleißemühlgraben mit dem Hahnreysteg zum Naundörfchen um 1900. Dieser Bereich liegt heute hinter der Leipziger Hauptfeuerwache. Quelle: Neue Ufer

Der neue Zaun am Rosental sei so angeordnet worden, dass dafür keine Bäume weichen mussten, erklärte bei dem Ortstermin Landschaftsarchitektin Solveig Windisch-Kummer. Die Kommune wolle den Fußweg als viel genutzten Haupteingang ins Rosental noch optisch und mit etwas mehr Grün aufwerten.

Bürgervertreter erwarten Transparenz vom Rathaus

Eine einfache Bautafel mit Erklärungen hätte viele Missverständnisse in der Bürgerschaft vermeiden können, meinte Stadtbezirksbeirat Warnecke. „Es ist gut, dass viele Leipziger großen Anteil an der Entwicklung des Zoos und des Rosentals nehmen. Und es ist auch gut, dass der Zoo der Stadt so weit entgegengekommen ist, um die Wiederherstellung des Pleißemühlgrabens zu ermöglichen.“ Bürgervereinschef Wildermuth fand die Pläne nach den umfangreichen Erläuterungen ebenfalls nachvollziehbar und richtig. „Nur warum hapert es im Rathaus erst so bei der Transparenz?“ Im Amtsblatt der Stadt sei lediglich im Herbst 2019 mitgeteilt worden, dass die Baugenehmigung für ein „Vorhaben Südamerika 2. Bauabschnitt“ erteilt wurde. „Dabei tauchte weder der Begriff Zoo noch Feuerland auch nur ein einziges Mal auf. Das versteht kein Mensch.“

Wenn die Stadt den Pleißemühgraben baut, könne sie gleich noch einen kleinen Graben hinüber zum vorderen Rosental-Teich ziehen. „Der ist seit zweieinhalb Jahren ausgetrocknet“, kritisiert Wildermuth.

Von Jens Rometsch