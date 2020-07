Leipzig im Corona-Sommer: Parks und Denkmal vermüllen immer mehr

Leipzig

Clara-Zetkin-, Johanna-, Lene-Voigt- und Friedenspark, das Völkerschlachtdenkmal mit seiner weitläufigen Anlage: Alle Sommer wieder werden Leipzigs Grünflächen an den Wochenenden zu Party- und Grillzonen – und im Nu zu unansehnlichen wilden Müllkippen. Die Stadtreinigung registriert von Jahr zu Jahr steigende Tonnagezahlen, wenn es um illegale Ablagerungen im öffentlichen Raum geht. Im Corona-Sommer 2020, in dem Diskotheken und Clubs geschlossen bleiben müssen, steuert die Messestadt auf einen neuen Negativrekord zu.

Verdammt hohe Kosten

Die nackten Zahlen: 1585 Tonnen plus 129 Elektrogeräte im Jahr 2017, 1685 Tonnen plus 186 Kühlschränke, Fernseher & Co. 2018, 1652 Tonnen plus 271 E-Geräte im Jahr 2019 – der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig kämpft mehr und mehr mit wildem Müll auf kommunalen Flächen, muss für dessen Beseitigung regelmäßig Kosten in Höhe von 240 000 bis 290 000 Euro aufbringen. Allein aus den Parks der Stadt holten die Sauberfrauen und -männer im Vorjahr 292 Tonnen Abfälle (ohne Sperrmüll und Elektrogroßgeräte), die eigentlich in die vorhandenen Müllbehälter und -container gehört hätten. In diesem Jahr sind es bislang schon rund 170 Tonnen – es droht ein neuer Spitzenwert. Die Experten sind sich einig: „Das hat mit Corona zu tun.“ Denn die Verursacher des Drecks auf Wiesen und in Rabatten sind zumeist junge Leute, die es bei schönem Wetter vor allem an Freitag- und Samstagabenden ins Freie zieht.

Am Völkerschlachtdenkmal sind die Hinterlassenschaften von feiernden jungen Leuten am frühen Sonntagmorgen nicht Quelle: André Kempner

Verstörte Touristen

„Wo sollten sie auch anders hin?“, bringt Volker Rodekamp, der Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal, ein gewisses Verständnis auf. „Die Disco ist dicht, der Biergarten kostet Geld.“ Dass neben den Parks auch der steinerne Koloss im Sommer ein beliebter Treffpunkt für Feier-Cliquen ist, will der Ex-Chef des Stadtgeschichtlichen Museums nicht verhindern. „Aber wir wollen auch nicht ständig auf Bergen von Flaschen und Verpackungsmaterial sitzenbleiben“, stellt Rodekamp klar. Denn an den Wochenenden kämen ja nicht nur die Partygänger, sondern allmählich auch wieder die Touristen. Und die rümpften zuletzt schon einige Male die Nase.

Insgesamt drei Mitarbeiter gehören zum Technischen Dienst des Denkmals und kämpfen an Samstagen und Sonntagen mit unappetitlichen Hinterlassenschaften auf den Treppen und in den Grünanlagen des „Völki-Parks“; mit Müll, der den Weg in die kleinen und großen Abfallbehälter vor Ort einfach nicht finden wollte. Für diese überschaubare Aufräumeinheit ein schwieriges Unterfangen, das sich meist bis in die neue Woche hineinzieht, in der dann Helfer des Diakonischen Werkes mit eingreifen.

Verantwortungslose Zeitgenossen

Fürs Säubern des Völkerschlachtdenkmal-Vorplatzes ist die Stadtreinigung zuständig. Das asphaltierte Areal habe sich in den vergangenen Wochen „zu einem Brennpunkt im Bezug auf die Vermüllung entwickelt“, sagt Susanne Zohl, die Sprecherin des Eigenbetriebs. Der Parkplatz werde zwei Mal wöchentlich gründlich gereinigt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag der Vorwoche sei gegen 4 Uhr eine Großkehrmaschine im Einsatz gewesen. „Eine Stunde später lagen bereits wieder Glasscherben auf der kurz zuvor gesäuberten Fläche herum“, berichtet Zohl.

„Es liegt also nicht an der mangelnden Reinigung, wie von den Bürgern oft kritisiert, sondern an der mangelnden Verantwortung der Parkplatz-Nutzer. Es fehlt der Wille, seinen Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen beziehungsweise ihn mit nach Hause zu nehmen.“ Fakt sei, dass eine „weitere Verdichtung der Reinigungsintervalle“ durch die Stadtreinigung vorm Denkmal nicht möglich sei. Dazu fehlten schlichtweg die Kapazitäten. „Wir fahren an den Sommer-Wochenenden ja auch noch die Parks ab, leeren dort die Papierkörbe, kümmern uns um die groben Verunreinigungen“, betont die Sprecherin.

Verstärkte Kontrollen

Geschäftsführer Rodekamp von der Stiftung Völkerschlachtdenkmal, hat wegen des wilden Mülls zuletzt Krisengespräche mit Helmut Loris, dem Leiter des städtischen Ordnungsamtes, geführt. Auf LVZ-Anfrage teilte Loris mit, dass in puncto Denkmal eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Polizeidirektion Leipzig und seinem Amt existiere. Seit Inkrafttreten der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung im Frühjahr sei festzustellen, dass sich dort an den Wochenenden überwiegend junge Leute im Alter bis 25 Jahre aufhielten.

Seit Anfang dieses Monats seien die gemeinsamen „Kontroll- und Präsenzstreifen“ von Polizei und Ordnungsamt – speziell an den Freitagen – verstärkt worden. Die Jugendlichen würden „bewusst durch die Ordnungskräfte angesprochen und für die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sensibilisiert“, so Loris. „Sollten Verstöße gegen gesetzliche Regelungen festgestellt werden, darunter die illegale Entsorgung von Abfall, werden Identitätsfeststellungen durchgeführt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.“ Die Höhe der Sanktionen lege die Bußgeldbehörde des Ordnungsamtes fest.

Von Dominic Welters