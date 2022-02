Leipzig im Fahrrad-Taumel: Die Balance muss stimmen

Leipzig

Auch wenn es hierzulande nicht viele wissen: Leipzig hat als Fahrradstadt deutschlandweit einen guten Ruf. Bei den sogenannten Fahrradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs – bei denen jedes Jahr Fahrradfahrer ihre Infrastruktur bewerten – schnitt Leipzig in den Jahren nach der Wende immer besser ab und erreichte schließlich sogar den inoffiziellen Titel „Fahrradfreundlichste Großstadt in Ostdeutschland“. Dieser Titel ist inzwischen Geschichte und auch beim Fahrradklima-Test liegt Leipzig nur noch im Mittelfeld: Rang 427 von 1024. Andere Städte haben deutlich aufgeholt.

Dass Leipzig jetzt wieder in die Spitzengruppe stürmen will, hat sich nicht nur in Deutschland herumgesprochen. Die Pläne für Radfahrstreifen auf dem Ring sind offenbar auch bis nach Brüssel zum Europäischen Radfahrerverband gedrungen. Und beim Entwickeln von Visionen wie dem „Radverkehrsplan 2030+“ ist Leipzig ohnehin schon immer Weltspitze …

Die Freude über den Zuschlag für den „Weltradgipfel“ sollte nicht den Blick dafür verschließen, dass bei einem Vorstoß in die Spitzengruppe der Fahrradstädte auch viele Tücken lauern. Zum Beispiel, wenn die Unfallzahlen in die Höhe schnellen sollten, weil das Radfahren zwischen täglich 30.000 Autos auf dem Innenstadtring vielleicht doch nicht so reibungslos funktioniert, wie viele im Rathaus meinen.

Oder weil der Wirtschaftsverkehr und Pendlerströme abgewürgt werden. Was nutzt das schönste Fahrradklima, wenn die Wirtschaft auf der Strecke bleibt, Jobs in Größenordnungen verloren gehen und die Steuereinnahmen in den Keller rauschen? So weit muss es nicht kommen, wenn die Balance stimmt. Aber im Augenblick scheint das im Leipziger Rathaus noch niemand so richtig im Blick zu haben.

Von Andreas Tappert