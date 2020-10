Leipzig im Revolutionsgewirr 1918 bis 1923: neue Ausstellung und Kulturprogramm

Leipzig

Schulen und Theater machten dicht, damals im Herbst 1918. In Dresden auf behördliche Anordnung, in Leipzig erst, nachdem die Bevölkerung es eingefordert hatte. In einigen Städten durfte man nur mit Schutzmaske in eine Straßenbahn. Prägende Ereignisse? Bis März 2020, bis die Corona-Pandemie Europa erreichte, war die Spanische Grippe hier weitgehend in Vergessenheit geraten, obwohl sie nach dem Ersten Weltkrieg weltweit etliche Millionen Menschenleben gefordert hatte. Vielleicht, weil die Zeitspanne einfach sehr viel Althergebrachtes zum Einsturz brachte.

Nach Ansicht der Kulturwissenschaftler Philipp Linstädter und Tim Rood passierten zwischen 1918 und 1923 generell einige der „wichtigsten und zugleich am wenigsten thematisierten Ereignisse der deutschen Zeitgeschichte“. In einem Projekt des Soziokulturzentrums naTo wollen sie jetzt dazu beitragen, dass die Zeitspanne mehr Aufmerksamkeit erhält. Den Kern der Aktion bildet eine Ausstellung von 16. Oktober bis 7. November im Hauptbahnhof. Unter der Überschrift „Alltag / Revolution – Leipzig, 1918 bis 1923“ geben zehn Stelen Einblick in die Lebenswelt der damaligen Stadtbewohner. „Der Umsturz brachte das Frauenwahlrecht, den Acht-Stunden-Tag und die Etablierung von Betriebsräten, erstmals wurde der Freistaat Sachsen ausgerufen“, heißt es im Begleittext zur Schau.

Soundtrack zum Umsturz

Flankiert wird das Ganze von einem umfangreichen Kulturprogramm. Bereits am 15. Oktober, 19 Uhr, trägt Johanna Sänger vom Stadtgeschichtlichen Museum in der naTo Fakten, Mythen und Meinungen aus der Zeit vor. An selber Stelle wollen am 18. Oktober, 20 Uhr, Jens-Paul Wollenberg, Akkordeonist Valeri Funkner sowie Jürgen B. Wolff und Dieter Beckert vom Duo Sonnenschirm in einem Liederabend den Soundtrack zum Umsturz beisteuern. Am 30. Oktober ist um 20 Uhr das Nö-Theater aus Köln im UT Connewitz zu Gast und bringt dort sein Stück „Die vergessene Revolution“ auf die Bühne.

Weitere Vorträge stehen im November an: am 3. November ab 15 Uhr stellt Bini Adamczak online auf der Nato-Internetseite Beziehungen zwischen der Russischen Revolution von 1917 und dem Aufbegehren der 68er her. Am 6. November referiert Daniel Kulla um 19 Uhr in der naTo über das Geschehen in Sachsen nach 1918, und am 8. November, 19 Uhr, interpretiert Klaus Gietinger dort die Novemberrevolution 1918/19 als „verpassten Frühling des 20. Jahrhunderts“. Am 16. November endet die Reihe in der naTo um 19 Uhr mit dem Defa-Film „Wolz – Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten“ von 1974 über den Kommunisten Max Hoelz (1889 bis 1933). Norbert Marohn, der eine Biographie über Hoelz verfasst hat, ist danach zum Gespräch da.

Von mwö